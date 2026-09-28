Pedro Emanuel, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/09/2026 19:41

O Vasco vai realizar um jogo-treino com o Noroeste, clube de Bauru, interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Em meio à paralisação do futebol brasileiro devido à data Fifa , o técnico Pedro Emanuel terá a oportunidade para dar ritmo ao time e testar peças.

Atualmente, o Noroeste está disputando a Copa Paulista, competição estadual que prevê ao campeão e vice o acesso à Série D e uma vaga na Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e empatou o jogo de ida contra o São José em 1 a 1, no domingo (27).

Confira a programação do Vasco

O Vasco treina normalmente no CT Moacyr Barbosa nesta segunda (28) e terça-feira (29), antes do amistoso. Na quinta-feira (1º), os atletas vão realizar atividades voltadas a recuperação, nutrição, fisioterapia e preparação física. Já nos três dias seguintes, de sexta-feira (2) a domingo (4), os treinos serão retomados.

Situação do Gigante da Colina

A última partida do Cruz-Maltino foi a goleada por 5 a 0 contra o Coritiba, no último dia 19 de setembro. Após a chegada de Pedro Emanuel, o Gigante da Colina vem em uma crescente na temporada, com três vitórias nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, além de avançar nas copas.

A equipe está na 16ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos, dois acima do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento. O próximo jogo será o clássico contra o Botafogo, em 7 de outubro, no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada.

O Cruz-Maltino ainda segue vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Os primeiros confrontos serão válidos pela competição internacional. O Gigante da Colina enfrenta o Boca Juniors em 13 de outubro, no La Bombonera, enquanto o jogo da volta será em 20 de outubro, ainda sem estádio definido.

Já no torneio nacional, o Vasco terá o Palmeiras pela frente. O primeiro duelo será no Nubank Parque, em 1º de novembro, enquanto a segunda partida acontecerá em São Januário, em 8 de novembro.



