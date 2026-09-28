Léo Jardim é titular absoluto no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim é titular absoluto no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/09/2026 17:23





"O que falta na minha carreira é conquistar títulos pelo Vasco. Hoje, mais do que Seleção. É claro que tenho o objetivo de Seleção, mas também acho que é uma consequência de vários fatores. Mas título pelo Vasco é uma coisa que eu realmente desejo, realmente tenho como objetivo. E trabalho muito para isso porque eu sei o quanto seria importante para mim. Realmente, quero colocar meu nome na história do Vasco e poder dar alegria para o torcedor", disse Léo Jardim.



O goleiro também rasgou elogios ao presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho. Léo Jardim destacou a importância do mandatário para o momento vivido pelo clube e avaliou positivamente seu trabalho desde a chegada ao cargo.



"É quase igual o ano de cachorro, sabe? Um vale por sete (risos). Foram anos difíceis e de muito amadurecimento, de muitas dificuldades e desafios. Mas acho que, desde a chegada do Pedrinho, ele tentou colocar tudo em ordem. Ele conseguiu, por mais difícil que fosse com tantas situações e dificuldades. Posso dizer que o Pedrinho salvou o Vasco. Está colocando tudo em ordem. Tem feito um trabalho excepcional. Desde que chegou, ele tentou dar essa tranquilidade e tentou nos blindar dessa parte externa", afirmou. Léo Jardim comentou sobre seus objetivos na carreira. Em entrevista ao 'ge', o goleiro de 31 anos falou que seu maior desejo na carreira é conquistar títulos pelo Vasco e afirmou que pretende deixar seu nome marcado na história do Cruz-Maltino."O que falta na minha carreira é conquistar títulos pelo Vasco. Hoje, mais do que Seleção. É claro que tenho o objetivo de Seleção, mas também acho que é uma consequência de vários fatores. Mas título pelo Vasco é uma coisa que eu realmente desejo, realmente tenho como objetivo. E trabalho muito para isso porque eu sei o quanto seria importante para mim. Realmente, quero colocar meu nome na história do Vasco e poder dar alegria para o torcedor", disse Léo Jardim.O goleiro também rasgou elogios ao presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho. Léo Jardim destacou a importância do mandatário para o momento vivido pelo clube e avaliou positivamente seu trabalho desde a chegada ao cargo."É quase igual o ano de cachorro, sabe? Um vale por sete (risos). Foram anos difíceis e de muito amadurecimento, de muitas dificuldades e desafios. Mas acho que, desde a chegada do Pedrinho, ele tentou colocar tudo em ordem. Ele conseguiu, por mais difícil que fosse com tantas situações e dificuldades. Posso dizer que o Pedrinho salvou o Vasco. Está colocando tudo em ordem. Tem feito um trabalho excepcional. Desde que chegou, ele tentou dar essa tranquilidade e tentou nos blindar dessa parte externa", afirmou.

Trajetória de Leo Jardim no Vasco

Léo Jardim foi contratado pelo Vasco em 2023 e vem sendo peça fundamental da equipe nos últimos anos, sendo titular absoluto do Cruz-Maltino. Em 2025, o goleiro foi essencial nas classificações da equipe na Copa do Brasil até chegar à final da competição. Naquele ano, o Vasco chegou às penalidades máximas em três ocasiões e em pelo menos uma, o goleiro defendia alguma cobrança.



Na terceira fase da competição, contra o Operário-PR, Léo Jardim pegou três cobranças; contra o Botafogo, nas quartas, defendeu a cobrança de Alex Telles; e, na semifinal, contra o Fluminense, pegou duas penalidades. Na grande final, a equipe conquistou o vice-campeonato contra o Corinthians, após empatar o jogo de ida por 0 a 0 e perder por 2 a 1 no jogo de volta, no Maracanã.

Copa do Brasil e Sul-Americana

Na atual temporada, o Cruz-Maltino está vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Nas duas competições, o Vasco vai disputar a semifinal.

Na competição continental, a equipe enfrentará o Boca Juniors. O jogo de ida será no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20. Contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o jogo de ida será no dia 1º de novembro, e a volta, no dia 8.