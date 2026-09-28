Léo Jardim é titular absoluto no VascoMatheus Lima / Vasco
"O que falta na minha carreira é conquistar títulos pelo Vasco. Hoje, mais do que Seleção. É claro que tenho o objetivo de Seleção, mas também acho que é uma consequência de vários fatores. Mas título pelo Vasco é uma coisa que eu realmente desejo, realmente tenho como objetivo. E trabalho muito para isso porque eu sei o quanto seria importante para mim. Realmente, quero colocar meu nome na história do Vasco e poder dar alegria para o torcedor", disse Léo Jardim.
O goleiro também rasgou elogios ao presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho. Léo Jardim destacou a importância do mandatário para o momento vivido pelo clube e avaliou positivamente seu trabalho desde a chegada ao cargo.
"É quase igual o ano de cachorro, sabe? Um vale por sete (risos). Foram anos difíceis e de muito amadurecimento, de muitas dificuldades e desafios. Mas acho que, desde a chegada do Pedrinho, ele tentou colocar tudo em ordem. Ele conseguiu, por mais difícil que fosse com tantas situações e dificuldades. Posso dizer que o Pedrinho salvou o Vasco. Está colocando tudo em ordem. Tem feito um trabalho excepcional. Desde que chegou, ele tentou dar essa tranquilidade e tentou nos blindar dessa parte externa", afirmou.
Trajetória de Leo Jardim no Vasco
Na terceira fase da competição, contra o Operário-PR, Léo Jardim pegou três cobranças; contra o Botafogo, nas quartas, defendeu a cobrança de Alex Telles; e, na semifinal, contra o Fluminense, pegou duas penalidades. Na grande final, a equipe conquistou o vice-campeonato contra o Corinthians, após empatar o jogo de ida por 0 a 0 e perder por 2 a 1 no jogo de volta, no Maracanã.
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