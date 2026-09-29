Mateus Caravalho em treino do Vasco - Reprodução de Instagram

Mateus Caravalho em treino do VascoReprodução de Instagram

Publicado 29/09/2026 13:06

ora de toda a temporada até aqui, por causa de O Vasco ganhou mais uma opção para o meio de campo para a reta final de temporada. Fpor causa de grave lesão no joelho esquerdo , Mateus Carvalho já está recuperado fisicamente e poderá ser utilizado pelo técnico Pedro Emanuel após a Data Fifa.

O volante já treinava no campo nos últimos meses, mas estava entregue à fisioterapia e à preparação física. Agora ele está liberado para treinar com os companheiros e começar a trabalhar diretamente com o português, que poderá observá-lo durante as atividades deste período sem partidas.

Mateus Carvalho não joga desde dezembro de 2025, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), meniscos e ligamentos colaterais do joelho esquerdo. A lesão aconteceu durante o aquecimento da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena.



Desde então, passou por uma cirurgia no início de janeiro deste ano e estava no processo de recuperação.



"Foi um período de muita luta, dedicação e superação. Foram quase nove meses de recuperação, enfrentando dias difíceis, mas sempre com a certeza de que voltaria ainda mais forte. Estou muito feliz por estar 100% novamente e poder voltar a trabalhar com meus companheiros", afirmou o jogador de 24 anos.



"Agora é seguir me dedicando, recuperar o ritmo e me preparar para voltar aos gramados. Agradeço a todos que estiveram comigo durante esse processo. É um novo começo, e estou pronto para dar o meu melhor pelo Vasco".



Concorrência pesada no Vasco



Agora à disposição, o volante ainda tem um longo caminho a percorrer para voltar a ter oportunidades. Afinal, vai para o fim da fila na disputa por uma vaga no time.



Por jogar de primeiro volante, tem como concorrentes diretos Santiago Sosa, que se firmou como titular, Jair e Barros. O meio de campo do Vasco ainda conta com Thiago Mendes, Tchê Tchê e Ramon Rique como volantes.



No Cruz-Maltino desde 2023, Mateus Carvalho disputou 99 partidas, com dois gols marcados, 21 cartões amarelos e 1 vermelho, segundo dados do site 'NetVasco'.



Próximos jogos do Vasco



- Botafogo: no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton Santos (RJ), pelo Brasileirão



- Remo: no dia 10 de outubro, às 17h, em São Januário (RJ), pelo Brasileirão



- Boca Juniors: no dia 13 de outubro, às 21h30, em La Bombonera (ARG), pela semifinal da Copa Sul-Americana