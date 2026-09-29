O Vasco ganhou mais uma opção para o meio de campo para a reta final de temporada. Fora de toda a temporada até aqui, por causa de grave lesão no joelho esquerdo, Mateus Carvalho já está recuperado fisicamente e poderá ser utilizado pelo técnico Pedro Emanuel após a Data Fifa.
O volante já treinava no campo nos últimos meses, mas estava entregue à fisioterapia e à preparação física. Agora ele está liberado para treinar com os companheiros e começar a trabalhar diretamente com o português, que poderá observá-lo durante as atividades deste período sem partidas.
Mateus Carvalho não joga desde dezembro de 2025, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), meniscos e ligamentos colaterais do joelho esquerdo. A lesão aconteceu durante o aquecimento da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
Desde então, passou por uma cirurgia no início de janeiro deste ano e estava no processo de recuperação.
"Foi um período de muita luta, dedicação e superação. Foram quase nove meses de recuperação, enfrentando dias difíceis, mas sempre com a certeza de que voltaria ainda mais forte. Estou muito feliz por estar 100% novamente e poder voltar a trabalhar com meus companheiros", afirmou o jogador de 24 anos.
"Agora é seguir me dedicando, recuperar o ritmo e me preparar para voltar aos gramados. Agradeço a todos que estiveram comigo durante esse processo. É um novo começo, e estou pronto para dar o meu melhor pelo Vasco".
Agora à disposição, o volante ainda tem um longo caminho a percorrer para voltar a ter oportunidades. Afinal, vai para o fim da fila na disputa por uma vaga no time.
Por jogar de primeiro volante, tem como concorrentes diretos Santiago Sosa, que se firmou como titular, Jair e Barros. O meio de campo do Vasco ainda conta com Thiago Mendes, Tchê Tchê e Ramon Rique como volantes.
No Cruz-Maltino desde 2023, Mateus Carvalho disputou 99 partidas, com dois gols marcados, 21 cartões amarelos e 1 vermelho, segundo dados do site 'NetVasco'.
Próximos jogos do Vasco
- Botafogo: no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton Santos (RJ), pelo Brasileirão
- Remo: no dia 10 de outubro, às 17h, em São Januário (RJ), pelo Brasileirão
- Boca Juniors: no dia 13 de outubro, às 21h30, em La Bombonera (ARG), pela semifinal da Copa Sul-Americana
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