Estádio de São JanuárioAFP
Vasco pode ceder até 20% de São Januário para Boca Juniors; entenda
Cruz-Maltino deve ceder ao menos quatro mil ingressos para os visitantes, por conta de regulamento obrigatório da Conmebol
Brenner avança em tratamento e se aproxima de retorno ao Vasco
Fora de combate desde o início de agosto, quando sofreu lesão ligamentar no pé esquerdo, atacante está na fase final de transição
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Vasco volta a ter Mateus Carvalho à disposição após nove meses
Volante está recuperado de grave lesão, mas não terá vida fácil para conseguir voltar a jogar diante da concorrência no Cruz-Maltino
Vasco pode entrar na Justiça para utilizar São Januário contra o Boca
Maracanã se transformou em 'Plano B' do Cruz-Maltino para partida de volta da semifinal da Sul-Americana no próximo dia 20
Vasco realiza jogo-treino contra time de São Paulo nesta quarta
Partida acontecerá no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em meio à paralisação do futebol na data Fifa
Vasco convoca Conselho Deliberativo para votar oferta de Lamacchia
Reunião debaterá a proposta de compra da SAF do Cruz-Maltino e as mudanças a serem feitas no estatuto para que ela se concretize
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