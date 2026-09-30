Marino Hinestroza durante jogo-treino entre Vasco e Noroeste, no Luso-Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza durante jogo-treino entre Vasco e Noroeste, no Luso-BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/09/2026 14:31

Vasco aproveitou a pausa no Campeonato Brasileiro para manter o ritmo. Na manhã desta quarta-feira (30), o Cruz-Maltino venceu o Noroeste, de São Paulo , por 4 a 1, em jogo-treino realizado no estádio Luso-Brasileiro.

Pedro Emanuel iniciou a atividade com Daniel Fuzato; Puma, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Piton; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Marino, Bruno Duarte e Colidio. Os dois laterais balançaram as redes, enquanto Paulo Henrique e Rojas, que entraram no decorrer da partida, completaram o placar.

A dinâmica também serviu para o treinador português testar alternativas no time. O duelo com o Noroeste faz parte da preparação para uma sequência movimentada em outubro.

Entre os dias 7 e 29, o Vasco terá sete compromissos, sendo cinco pelo Brasileirão e dois pela Copa Sul-Americana. Além dessas competições, o clube também está envolvido na Copa do Brasil.

No torneio continental, o Cruz-Maltino terá o Boca Juniors pela frente. O primeiro confronto da semifinal está marcado para 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. A volta será disputada no dia 20, às 21h30 (de Brasília), ainda sem local definido

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Com três frentes de disputa na reta final da temporada, a comissão técnica aproveita o período sem partidas oficiais para ajustar a equipe e trabalhar as opções disponíveis no elenco. O próximo compromisso oficial será contra o Botafogo, na quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com três frentes de disputa na reta final da temporada, a comissão técnica aproveita o período sem partidas oficiais para ajustar a equipe e trabalhar as opções disponíveis no elenco. O próximo compromisso oficial será contra o Botafogo, na quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

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O elenco agora volta as atenções para a sequência da temporada. Segundo informações do 'ge', após o jogo-treino, os jogadores seguem a programação de treinamentos no CT Moacyr Barbosa. O elenco agora volta as atenções para a sequência da temporada. Segundo informações do 'ge', após o jogo-treino, os jogadores seguem a programação de treinamentos no CT Moacyr Barbosa.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato