O Vasco aproveitou a pausa no Campeonato Brasileiro para manter o ritmo. Na manhã desta quarta-feira (30), o Cruz-Maltino venceu o Noroeste, de São Paulo, por 4 a 1, em jogo-treino realizado no estádio Luso-Brasileiro.
Pedro Emanuel iniciou a atividade com Daniel Fuzato; Puma, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Piton; Jair, Thiago Mendes e Lescano; Marino, Bruno Duarte e Colidio. Os dois laterais balançaram as redes, enquanto Paulo Henrique e Rojas, que entraram no decorrer da partida, completaram o placar.
No torneio continental, o Cruz-Maltino terá o Boca Juniors pela frente. O primeiro confronto da semifinal está marcado para 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. A volta será disputada no dia 20, às 21h30 (de Brasília), ainda sem local definido.
Com três frentes de disputa na reta final da temporada, a comissão técnica aproveita o período sem partidas oficiais para ajustar a equipe e trabalhar as opções disponíveis no elenco. O próximo compromisso oficial será contra o Botafogo, na quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.