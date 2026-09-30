Vasco tenta levar semifinal da Sul-Americana para São JanuárioMatheus Lima / Vasco
Vasco recebe requisitos para enfrentar o Boca em São Januário
Cruz-Maltino teve reunião com a Ferj e forças de segurança nesta quarta (30), e ouviu instruções para receber 4 mil argentinos no estádio
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Vasco vence Noroeste em jogo-treino durante Data Fifa
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Recém-chegado ao Cruz-Maltino, meio-campista analisou o adversário da semifinal da Copa Sul-Americana; jogos serão em outubro
Brenner avança em tratamento e se aproxima de retorno ao Vasco
Fora de combate desde o início de agosto, quando sofreu lesão ligamentar no pé esquerdo, atacante está na fase final de transição
Vasco pode ceder até 20% de São Januário para Boca Juniors; entenda
Cruz-Maltino deve ceder ao menos quatro mil ingressos para os visitantes, por conta de regulamento obrigatório da Conmebol
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