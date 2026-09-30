Vasco tenta levar semifinal da Sul-Americana para São Januário - Matheus Lima / Vasco

Vasco tenta levar semifinal da Sul-Americana para São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/09/2026 19:26

A duas semanas do jogo de ida contra o Boca Juniors, da Argentina, em La Bombonera, pela semifinal da Sul-Americana, o Vasco segue se articulando sobre o palco da partida de volta. Nesta quarta-feira (30), o Cruz-Maltino teve reunião para tentar viabilizar a realização do duelo em São Januário . No encontro, autoridades do Rio apresentaram requisitos para que o confronto aconteça no estádio, mas a "decisão" ainda não tem local definido, segundo a "ESPN".

Representado pelo executivo de operações Marcelo Lopes, o Vasco se reuniu com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e com responsáveis pela logística do jogo. Em primeiro momento, o dirigente apresentou um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros, que liberava a presença de 4 mil torcedores do Boca em São Januário.

Com esta carga, o estádio conseguiria chegar ao número mínimo de ingressos exigidos pelo regulamento da Conmebol para os visitantes. No entanto, por mais que a ampliação já tenha sido aprovada pelos Bombeiros, ela ainda precisa cumprir condições logísticas determinadas pela CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro) e pela Polícia Militar.

Saiba as condições para o jogo ser em São Januário

Na reunião, as duas organizações traçaram um plano para receber a torcida do Boca Juniors no dia da partida. A ideia é alocar os ônibus da caravana rival no Terreirão do Samba, a cerca de 5 km de São Januário. No entanto, há preocupação sobre a via de escoamento e o deslocamento dos torcedores argentinos, assunto que será discutido em uma nova reunião, a ser realizada nos próximos dias.

Porém, o aumento da caga do setor visitante não é o único pré-requisito da Conmebol a ser negociado pelo Vasco. Além da ampliação, o clube carioca precisará conseguir o aval da entidade para atuar diante de 22 mil pessoas, capacidade máxima do estádio. O número fica abaixo do mínimo estipulado pelo regulamento da competição, que prevê ao menos 30 mil lugares nos palcos da semifinal.