Troféu da Copa Sul-Americana - Staff Images / Conmebol

Troféu da Copa Sul-AmericanaStaff Images / Conmebol

Publicado 21/09/2026 13:30

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (21) a tabela detalhada da semifinal da Sul-Americana. Na disputa pelo título, o Vasco enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, enquanto o Atlético-MG encara o Montevideo City, do Uruguai, na semifinal. Os jogos serão realizados entre os dias 13 e 21 de outubro. Os vencedores vão disputar a final em 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

O Vasco inicia a disputa contra o Boca Juniors no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Já a partida de volta será realizada no dia 20, no mesmo horário, mas o local ainda está indefinido. Sem poder jogar em São Januário, o Cruz-Maltino deseja mandar o duelo no Maracanã, mas não chegou a um acordo com Flamengo e Fluminense, que são os administradores do estádio.

O regulamento de competições da Conmebol não permite jogos em estádios com menos de 30 mil lugares na semifinal e final. Casa do Vasco, São Januário tem capacidade para cerca de 22 mil pessoas. Com isso, o Cruz-Maltino precisa mandar o jogo contra o Boca Juniors em outra praça. O desejo dos vascaínos é mandar o jogo no Maracanã, mas ainda há a possibilidade do Nilton Santos, do Botafogo.

Semifinalistas da Libertadores, Flamengo e Fluminense vão jogar no mesmo período no Maracanã. O Tricolor enfrenta o Palmeiras no estádio no dia 14, às 21h30, enquanto o Rubro-Negro encara o Estudiantes, da Argentina, no dia 22, no mesmo horário. O jogo decisivo do time da Gávea aconteceu dois dias após a partida do Vasco.

Nas últimas semanas, Flamengo e Fluminense vem sofrendo com críticas dos jogadores e comissão técnica sobre a condição do gramado do Maracanã. A gestão do estádio considera a possibilidade de trocar o campo completo durante a Data Fifa , mas isso só será possível após o jogo da NFL, a liga de futebol americano, no próximo dia 27.

Entretanto, a troca do gramado depende também da condição climática. Atualmente, há dois campos plantados em uma fazenda em Saquarema, município do Rio de Janeiro, para fazer a troca. Porém, há semanas a cidade sofre com uma frente fria e sequência de dias chuvosos, o que impede a troca já que não é possível realizar a colheita da grama.

Portanto, só será viável realizar a troca do gramado se houver dias seguidos sem chuva, já que é preciso que o gramado fique seco. Se o clima continuar chuvoso e instável no estado do Rio de Janeiro durante a Data Fifa inteira, não haverá possibilidade de troca do gramado até o fim da temporada. Nem mesmo na próxima Data Fifa, em novembro, será possível.