Maracanã pode passar por reforma completa do gramado - Divulgação/Maracanã

Maracanã pode passar por reforma completa do gramadoDivulgação/Maracanã

Publicado 18/09/2026 20:35 | Atualizado 18/09/2026 20:47

Responsáveis pela administração do Maracanã, Flamengo Fluminense vem recebendo cobranças pela condição do gramado. Com isso, a gestão do estádio planeja realizar melhorias no campo durante a Data Fifa e avalia até mesmo a troca completa após o jogo da NFL, a liga de futebol americano, no próximo dia 27, de acordo com informações do "ge".

O ápice das críticas aconteceu após a classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores. Jogadores como Jorginho e Arrascaeta fizeram duras críticas sobre a condição do gramado. O consórcio, por sua vez, atribui o péssimo estado do gramado a um somatório de volume anormal de chuva, temperatura acima da média para a época do ano e enorme quantidade de jogos.

Após o jogo entre Flamengo e Bragantino, no próximo domingo (20), o Maracanã ficará 17 dias sem partidas de futebol. Porém, o estádio será o palco do duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, pela NFL, no dia 27. Existe a preocupação de que o jogo de futebol americano prejudique ainda mais a condição do gramado. Com isso, a possibilidade de uma troca geral é considerada.

Entretanto, a troca do gramado depende também da condição climática. Atualmente, há dois campos plantados em uma fazenda em Saquarema, município do Rio de Janeiro, para fazer a troca. Porém, há semanas a cidade sofre com uma frente fria e sequência de dias chuvosos, o que impede a troca já que não é possível realizar a colheita da grama.

Portanto, só será viável realizar a troca do gramado se houver dias seguidos sem chuva, já que é preciso que o gramado fique seco. Se o clima continuar chuvoso e instável no estado do Rio de Janeiro durante a Data Fifa inteira, não haverá possibilidade de troca do gramado até o fim da temporada. Nem mesmo na próxima Data Fifa, em novembro, será possível.

No planejamento da gestão do Maracanã, há programada uma troca do tipo da grama para 2027. Com isso, o estádio vai passar a utilizar a "Celebration Hydrid", que é considerada mais moderna do que a utilizada atualmente, a "Bermuda Celebration". Entre as principais características, destaca-se por ser mais resistente do que a atual, além de ser mais maleável para reformas e tratamentos.