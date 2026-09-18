Maracanã pode passar por reforma completa do gramadoDivulgação/Maracanã
Maracanã pode passar por mudança completa do gramado após jogo da NFL
Condição do campo gera reclamação de jogadores da dupla Fla-Flu e aumenta pressão sobre responsáveis pela administração do estádio
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Regularizado, Ziyech é relacionado e pode estrear pelo Botafogo
Jogador marroquino foi regularizado nesta sexta-feira (18), assim como o técnico Tite, e já está à disposição para o jogo contra o Mirassol
Ex-Flamengo, Lorran é anunciado por equipe árabe
Jogador, de 20 anos, chegou a ser emprestado anteriormente para clube italiano; Rubro-Negro irá receber pouco mais de R$ 7 milhões
Monaco de Filipe Luís vence e reassume a liderança do Francês
Time do Principado teve três gols anulados, levou susto no segundo tempo, mas conseguiu a vitória e segue invicto na temporada
Igor Thiago marca e Brentford atropela o Chelsea no Inglês
Sem a presença de João Pedro, que está lesionado, Xabi Alonso sofreu derrota mais categórica desde que chegou ao clube londrino
Puma lidera participações em gol entre defensores nas grandes ligas
Mesmo sem ter a titularidade absoluta na lateral esquerda do Vasco, o uruguaio segue contribuindo muito ofensivamente quando entra em campo
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