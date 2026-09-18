Lorran foi anunciado pelo Sharjah FC - Divulgação / Sharjah FC

Lorran foi anunciado pelo Sharjah FCDivulgação / Sharjah FC

Publicado 18/09/2026 19:22

O Sharjah FC, dos Emirados Árabes, anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação do meia-atacante Lorran, de 20 anos , que foi formado na base do Flamengo. O jovem brasileiro assinou vínculo com a equipe por três temporadas.

"O brasileiro Lorran Lucas (20 anos) se junta às fileiras do Sharjah em contrato de três temporadas, para fazer parte do elenco. Bem-vindo ao castelo do rei", oficializou o time árabe nas redes sociais.

A operação envolvendo a transferência em definitivo de Lorran renderá ao Flamengo algo em torno de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões). O acerto foi concluído nesta semana.

O Flamengo priorizou na última janela de transferência a manutenção de jogadores considerados fundamentais para o elenco. Com isso, a negociação de alguns jogadores mais jovens foi colocada em pauta. Lorran era um dos atletas que o Flamengo tinha interesse de vender para o futebol do exterior.

Nas últimas semanas, Lorran recebeu proposta do Granada, da Espanha, mas os valores não agradaram ao Flamengo. O clube espanhol não apresentou uma nova oferta. Com as janelas fechadas em quase todo o mundo, restou praticamente o Oriente Médio como opção.

Na última temporada, o jovem, de 20 anos, foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu. Ele tinha esperança de ter oportunidades com Leonardo Jardim e citou Bruno Henrique como sua principal referência no elenco rubro-negro.



"O Bruno Henrique sempre me ajudou bastante, quando eu estava aqui antes e quando saí, mas também agora que voltei. Sempre conversa comigo. Ele é minha referência", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.