Lorran foi anunciado pelo Sharjah FCDivulgação / Sharjah FC
Ex-Flamengo, Lorran é anunciado por equipe árabe
Jogador, de 20 anos, chegou a ser emprestado anteriormente para clube italiano; Rubro-Negro irá receber pouco mais de R$ 7 milhões
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Monaco de Filipe Luís vence e reassume a liderança do Francês
Time do Principado teve três gols anulados, levou susto no segundo tempo, mas conseguiu a vitória e segue invicto na temporada
Igor Thiago marca e Brentford atropela o Chelsea no Inglês
Sem a presença de João Pedro, que está lesionado, Xabi Alonso sofreu derrota mais categórica desde que chegou ao clube londrino
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Mesmo sem ter a titularidade absoluta na lateral esquerda do Vasco, o uruguaio segue contribuindo muito ofensivamente quando entra em campo
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Luis de la Fuente questiona calendário ampliado, cita excesso de viagens e defende maior período de descanso para os jogadores
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Atacante, de 26 anos, chegou ao Cruz-Maltino recentemente e tem sido elogiado pelos torcedores em começo da sua trajetória
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