Flamengo e Fluminense podem decidir Libertadores - Divulgação / Libertadores

Flamengo e Fluminense podem decidir LibertadoresDivulgação / Libertadores

Publicado 18/09/2026 15:02

O Rio de Janeiro segue batendo marcas expressivas na Libertadores . Cidade sede dos quatro último títulos da competição, a capital Fluminense obteve uma feito inédito na edição de 2026. Pela primeira vez na história, dois clubes estão juntos na semifinal da torneio.

O Flamengo, atual campeão do torneio, e o Fluminense, campeão em 2023, se classificaram para a fase decisiva do torneio e podem fazer uma decisão inédita no torneio. O Rubro-Negro encara o Estudiantes e o Tricolor enfrenta o Palmeiras. A final será em Montevidéu.

Desde 2019, o Rio de Janeiro vem construindo uma nova história na competição. O Flamengo tem sido o grande protagonista, mas Fluminense e Botafogo também obtiveram feitos inéditos. A cidade mais que triplicou o número de títulos e também aumentou consideravelmente sua presença em finais.

Antes do bicampeonato do Flamengo, o Rio de Janeiro só havia chegado em três finais de Libertadores. Em 1981, com o título rubro-negro, em 1998 com a conquista do Vasco, e em 2008 com o vice-campeonato do Fluminense para a LDU.

Sete anos depois, a cidade já colocou representantes na final da competição em nove oportunidades. Foram cinco finais do Flamengo, duas do Fluminense e uma de Botafogo e Vasco. O Rio esteve representado em seis das últimas sete decisões da competição e se sagrou campeão em cinco.

O número de títulos da Libertadores do Rio de Janeiro também cresceu bastante nos últimos anos. Antes de 2019, eram apenas duas conquistas (uma de Flamengo e outro do Vasco), agora o Rio tem sete títulos da competição. A cidade igualou São Paulo como a que tem mais títulos no Brasil, superando Belo Horizonte e Porto Alegre, que estavam na frente há sete anos.

O excelente momento fez o Flamengo pular de uma conquista para ser o brasileiro com mais títulos: quatro. Além disso, Fluminense e Botafogo obtiveram conquistas inéditas. O Tricolor esteve presente em quatro das últimas cinco Libertadores, sendo semifinalista em duas oportunidades. Antes, o clube das Laranjeiras tinha sete participações e somente uma semifinal.