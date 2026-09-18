Zinedine Zidane é o atual técnico da seleção francesaFranck Fife / AFP
Zidane, que assumiu o cargo em 28 de julho após a saída de Didier Deschamps, iniciará seu trabalho à frente da seleção francesa em quatro jogos da Liga das Nações da Uefa: contra Turquia e Bélgica, nos dias 25 e 28 de setembro, fora de casa; e contra a Itália e novamente a Bélgica, nos dias 2 e 5 de outubro, no Stade de France.
"Kylian Mbappé será o meu capitão", afirmou o treinador, mantendo a decisão tomada por Deschamps, que havia entregado a braçadeira dos Bleus ao atacante do Real Madrid.
Mbappé é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 66 gols em 106 jogos.
A primeira lista de Zidane tem cinco estreantes: o goleiro Guillaume Restes, os defensores Andy Diouf e Jérémy Jacquet, o meio-campista Lucas Da Cunha e o atacante Esteban Le Paul.
Lista de convocados
Defensores: Andy Diouf (Inter de Milão/ITA), Jeremy Jacquet (Liverpool/ING), Ibrahima Konate (Real Madrid/ESP), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Jules Kounde (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Chelsea/ING), Adrien Truffert (Bournemouth/ING) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE);
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Lucas Da Cunha (Como/ITA), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA) e Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain/FRA);
Atacantes: Bradley Barcola (Liverpool/ING), Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Paris Saint-Germain/FRA), Esteban Lepaul (Rennes/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP) e Michael Olise (Bayern de Munique/ALE).
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