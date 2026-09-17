Messi e Don Garber se desentendem após título do Inter Miami - Reprodução / Apple TV

Messi e Don Garber se desentendem após título do Inter MiamiReprodução / Apple TV

Publicado 17/09/2026 22:00

O Inter Miami venceu o Cruz Azul e faturou o título da Campeones Cup, torneio que reúne o campeão da MLS e da Liga MX, com gols de Lionel Messi e Casemiro. No entanto, o que chamou a atenção não foi o resultado em si, mas um desentendimento entre o argentino e o comissário da MLS, Don Garber, registrado em vídeos nas redes sociais.

O encontro aconteceu durante a cerimônia de entrega das medalhas. Garber se aproximou de Messi enquanto o jogador se dirigia para a foto oficial com o troféu. O jogador respondeu de forma negativa e seguiu em direção aos companheiros. Pouco depois, Messi voltou na direção do comissário e os dois conversaram por alguns segundos, enquanto o camisa 10 gesticulava e aparentava estar incomodado.

Segundo veículos que analisaram as imagens, Messi teria dito "comigo não" durante a segunda conversa. O áudio, porém, não permite confirmar com clareza a frase. Também não foi esclarecido publicamente o motivo do desentendimento entre o jogador e Garber.

A relação entre os dois já havia passado por um episódio de tensão em 2025. Naquele ano, Messi não participou do All-Star Game da MLS após uma sequência de nove partidas em 30 dias. A ausência resultou em uma suspensão automática de um jogo, conforme as regras da liga, e Garber defendeu a aplicação da punição.

Apesar do episódio durante a comemoração, Messi foi o principal nome da vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul por 2 a 0. O argentino abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento de Luis Suárez, e chegou aos 100 gols pelo clube em sua 115ª partida.

Na segunda etapa, Messi voltou a participar diretamente de um gol. Aos 81 minutos, cobrou escanteio para Casemiro marcar de cabeça e confirmar a conquista da Campeones Cup pelo time da Flórida. O título é o quarto troféu do Inter Miami desde a chegada do argentino, depois da Leagues Cup, do Supporters' Shield e da MLS Cup.

Confira o vídeo do desentendimento