Messi em ação durante jogo da seleção argentina, na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Messi em ação durante jogo da seleção argentina, na Copa do Mundo de 2026William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 17/09/2026 17:33 | Atualizado 17/09/2026 18:47

Lionel Messi



As entradas começarão a ser comercializadas no fim de setembro. A expectativa é que as arquibancadas estejam lotadas para homenagear o camisa 10. A Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda divulgará oficialmente as informações sobre as vendas, incluindo datas, preços definitivos, setores disponíveis e o procedimento para a troca dos bilhetes. Os ingressos para a despedida de da Argentina devem custar a partir de R$ 340, segundo o jornal local ‘La Nación’. A última partida do craque pela seleção será no amistoso com Benin, no dia 6 de outubro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.As entradas começarão a ser comercializadas no fim de setembro. A expectativa é que as arquibancadas estejam lotadas para homenagear o camisa 10. A Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda divulgará oficialmente as informações sobre as vendas, incluindo datas, preços definitivos, setores disponíveis e o procedimento para a troca dos bilhetes.

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A trajetória pela Argentina

Lionel Messi fez sua estreia pela Argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005. Na ocasião, venceu por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã. Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis.



À época, o camisa 10 chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração do meia-atacante aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum que já durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista do craque pela seleção.



Em 2022, Lionel Messi faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.



O craque ainda garantiu mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para levar a Albiceleste à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0. O camisa 10 é o maior artilheiro da história da equipe nacional, com 125 gols em 207 partidas.

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Lista completa dos convocados

. Goleiros: Emiliano Martínez (Chelsea), Musso (Atlético de Madrid) e Rulli (Manchester City);



. Defensores: Giay (Palmeiras), Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Foyth (Recreativo Huelva), Facundo Medina (Bayer Levekusen), Tagliafico (Lyon), Román Vega (Zenit) e Valentín Barco (Chelsea);



. Meio-campistas: Enzo Fernández (Manchester City), Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipsiwch Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina) e Matías Soulé (Roma);



. Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico González (Juventus), Prestianni (Benfica), Flaco López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Lionel Messi (Inter Miami).