João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momento - Thomas Samson / AFP

João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiro no momentoThomas Samson / AFP

Publicado 17/09/2026 17:55





Atualmente o 29º no ranking mundial, João Fonseca é bastante favorito para anotar o primeiro ponto brasileiro. Logo depois, será a vez de Gustavo Heide ter uma pedreira pela frente. O 123º do mundo enfrentará o experiente Stanislas Wawrinka, que já foi o número 3 do ranking - atualmente figura somente no 134º lugar. O Brasil chega confiante na busca por vaga nos Qualifiers da Copa Davis de 2027 e terá João Fonseca abrindo o confronto com a Suíça, nesta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. Em sorteio realizado na Farmasi Arena, nesta quinta (17), ficou decidido que o principal nome do tênis verde e amarelo fará sua estreia pela competição em solo nacional diante de Dominic Stricker, 262º do ranking, em duelo inédito no circuito, agendado para às 15 horas (de Brasília).Atualmente o 29º no ranking mundial, João Fonseca é bastante favorito para anotar o primeiro ponto brasileiro. Logo depois, será a vez de Gustavo Heide ter uma pedreira pela frente. O 123º do mundo enfrentará o experiente Stanislas Wawrinka, que já foi o número 3 do ranking - atualmente figura somente no 134º lugar.

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Os confrontos do Grupo I da Copa Davis terminam no dia seguinte. Depois dos embates de simples desta sexta, o sábado (19) reserva o encontro de duplas, às 14 horas (de Brasília), com Orlando Luz e Rafael Matos desafiando Jakub Paul e Dominic Stricker. Na sequência ocorrem as últimas partidas de simples, com ordem invertida. João Fonseca encara Wawrinka e Heide pega Stricker.



Fonseca pode chegar ao embate para fechar o triunfo brasileiro, mas prega cautela. "Eu acho que a gente tem que pensar em um jogo de cada vez. O primeiro é contra o Stricker, que é um jogador completo, já foi Top 100 e ganhou de grandes tenistas", disse.



Não poupou elogios ao rival de 41 anos, entretanto. "Acho que esse é o primeiro jogo que a gente tem de pensar. Mas, obviamente, em um possível confronto, no sábado, vai ser uma honra, com certeza. Todos sabem que o Wawrinka é um grandíssimo jogador. Toda a história dele no tênis é muito grande", completou. Os confrontos do Grupo I da Copa Davis terminam no dia seguinte. Depois dos embates de simples desta sexta, o sábado (19) reserva o encontro de duplas, às 14 horas (de Brasília), com Orlando Luz e Rafael Matos desafiando Jakub Paul e Dominic Stricker. Na sequência ocorrem as últimas partidas de simples, com ordem invertida. João Fonseca encara Wawrinka e Heide pega Stricker.Fonseca pode chegar ao embate para fechar o triunfo brasileiro, mas prega cautela. "Eu acho que a gente tem que pensar em um jogo de cada vez. O primeiro é contra o Stricker, que é um jogador completo, já foi Top 100 e ganhou de grandes tenistas", disse.Não poupou elogios ao rival de 41 anos, entretanto. "Acho que esse é o primeiro jogo que a gente tem de pensar. Mas, obviamente, em um possível confronto, no sábado, vai ser uma honra, com certeza. Todos sabem que o Wawrinka é um grandíssimo jogador. Toda a história dele no tênis é muito grande", completou.