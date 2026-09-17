Gol de Carlos Vinicius, nesta quarta-feira (16), foi anulado nos acréscimosLucas Uebel / Grêmio
Um centímetro! CBF detalha impedimento em gol anulado sobre o Botafogo
Carlos Vinicius, do Grêmio, marcou aos 48 minutos do segundo tempo, para empatar duelo com o Glorioso, mas o VAR o detectou adiantado
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