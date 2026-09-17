Gol de Carlos Vinicius, nesta quarta-feira (16), foi anulado nos acréscimos - Lucas Uebel / Grêmio

Gol de Carlos Vinicius, nesta quarta-feira (16), foi anulado nos acréscimosLucas Uebel / Grêmio

Publicado 17/09/2026 17:26

vitória do Botafogo sobre o Grêmio, por 3 a 2 , nesta quarta-feira (16), teve um grande susto no final. Aos 48 minutos do segundo tempo, Carlos Vinicius chegou a balançar as redes para empatar a partida, mas o gol gremista foi anulado por impedimento "no detalhe". Horas depois do lance, a CBF explicou que o atacante estava apenas um centímetro à frente da linha de defesa botafoguense, segundo apuração do jornalista André Rizek, divulgada no "Seleção sportv".

O lance gerou polêmica ainda com bola rolando. Durante a revisão do VAR, que acabou na anulação com ajuda da tecnologia semiautomática, a transmissão da partida mostrou a reprodução computadorizada do lance que fez a cabine decretar o impedimento. Além da quase imperceptível diferença entre o posicionamento dos jogadores, a imagem incomodou os gremistas em virtude do ângulo que foi considerado.

Imagem do VAR detecta impedimento de Carlos Vinicius Reprodução / sportv

O argumento do lado tricolor é que, do ponto de vista utilizado pelo árbitro de vídeo, é impossível perceber que Carlos Vinicius está à frente. Vale reforçar que, com a nova tecnologia, a linha do impedimento passou a ser traçada de maneira semiautomática por um computador, que detecta a posição dos jogadores através de mecanismo e programa próprios.

Gol daria empate heroico ao Grêmio

Depois de levar o 1 a 1 para o intervalo e ir às redes com Montoro e Danilo (pela segunda vez no jogo), o Botafogo defendia vantagem confortável até o fim do segundo tempo. Contudo, sob comando de Felipão e auxílio de Renato Gaúcho, o Grêmio reuniu forças e por pouco não empatou a partida.

Depois de diminuir a desvantagem com Gustavo Martins, de cabeça, aos 43 minutos da etapa final, o time porto-alegrense chegou a igualar o marcador com o fatídico chute de Carlos Vinicius, já com três minutos de acréscimos. No entanto, o gol foi anulado e o Glorioso conseguiu se segurar nos últimos instantes, saindo do Nilton Santos com mais três pontos na tabela do Brasileiro.