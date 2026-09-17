Recém-contratado, Arthur Chaves valorizou a estreia pelo Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, na última quarta-feira (16), no Nilton Santos, em jogo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que chegou no começo de setembro, foi titular ao lado de Lucas Monzón.
“Muito feliz com a minha estreia pelo Botafogo. Vitória importante ao lado dos nossos torcedores, para guardar na memória. Vamos em frente”, escreveu o jogador, nas redes sociais.
Ele mostrou segurança durante os 90 minutos e conseguiu apresentar bom desempenho. Ao todo, somou 12 contribuições defensivas, 11 cortes e uma interceptação. Além disso, acertou cinco dos seis passes que tentou no campo adversário. Os números são do ‘Sofascore’.
O zagueiro foi um dos reforços contratados pelo Glorioso nesta janela de transferências. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.
Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Botafogo precisava superar o Grêmio para se afastar da zona de rebaixamento. Com a vitória, chegou a 35 pontos e subiu para a 11ª posição. O Tricolor Gaúcho permaneceu com 28, em 16º lugar.
O triunfo também encerrou um jejum de seis partidas sem ganhar na competição nacional.
O próximo compromisso do Glorioso será contra o Mirassol, que também briga na parte de baixo da tabela. O Leão Caipira é o 15º colocado, com 29 pontos. A bola vai rolar no sábado (19), às 17h (de Brasília), no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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