Arthur Chaves em ação pelo Botafogo diante do Grêmio, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Arthur Chaves em ação pelo Botafogo diante do Grêmio, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 17/09/2026 13:42

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“Muito feliz com a minha estreia pelo Botafogo. Vitória importante ao lado dos nossos torcedores, para guardar na memória. Vamos em frente”, escreveu o jogador, nas redes sociais.



Ele mostrou segurança durante os 90 minutos e conseguiu apresentar bom desempenho. Ao todo, somou 12 contribuições defensivas, 11 cortes e uma interceptação. Além disso, acertou cinco dos seis passes que tentou no campo adversário. Os números são do ‘Sofascore’. “Muito feliz com a minha estreia pelo Botafogo. Vitória importante ao lado dos nossos torcedores, para guardar na memória. Vamos em frente”, escreveu o jogador, nas redes sociais.Ele mostrou segurança durante os 90 minutos e conseguiu apresentar bom desempenho. Ao todo, somou 12 contribuições defensivas, 11 cortes e uma interceptação. Além disso, acertou cinco dos seis passes que tentou no campo adversário. Os números são do ‘Sofascore’.

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O negócio por Arthur Chaves

O zagueiro foi um dos reforços contratados pelo Glorioso nesta janela de transferências. O jogador pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e assinou vínculo por empréstimo até dezembro de 2027. O Alvinegro desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) para trazê-lo. O acordo prevê obrigação de compra a depender de metas a serem cumpridas.

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Situação no Campeonato Brasileiro

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Botafogo precisava superar o Grêmio para se afastar da zona de rebaixamento. Com a vitória, chegou a 35 pontos e subiu para a 11ª posição. O Tricolor Gaúcho permaneceu com 28, em 16º lugar.



O triunfo também encerrou um jejum de seis partidas sem ganhar na competição nacional.

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Agenda

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Mirassol, que também briga na parte de baixo da tabela. O Leão Caipira é o 15º colocado, com 29 pontos. A bola vai rolar no sábado (19), às 17h (de Brasília), no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.