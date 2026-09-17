Tite foi apresentado oficialmente como técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tite foi apresentado oficialmente como técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2026 11:25

confia no projeto a médio prazo apresentado, já que Tite inicia o trabalho pelo Botafogo nesta quinta-feira (17), com a apresentação oficial. O técnico explicou os motivos para desta vez acertar com a SAF, após três tentativas frustradas nos últimos anos, e, já que assinou até dezembro de 2028

"Por uma série de aspectos. Primeiro, essa relação da conversa foi fundamental, com o João Paulo e com o Léo (Coelho, diretor de futebol). Daquilo que é o projeto, da história do Botafogo recente e passada. No sentido do acolhimento que eu tive. É comovente. As pessoas me dando abraço, eu me senti verdadeiramente incorporado", disse, complementando:

"Essa possibilidade de desenvolver um trabalho a médio e longo prazo me traz, como profissional, a possibilidade do que eu imagino no futebol, que depende de um processo para ser desenvolvido".

A missão de comandar a reformulação

Tite foi chamado de 'general' pelo presidente do Botafogo, João Paulo, já que comandará uma fase de reconstrução, com as novas contratações que chegaram: "É um projeto que vai ser construído com toda calma, sabedoria e tempo. Nosso general vem para cá para, se deus permitir, ficar até 2028, renovando contrato mais pra frente, com muitas vitórias, espero. Não podia estar mais feliz com a oportunidade de aprender com você".

O técnico é considerado peça fundamental para o projeto da diretoria do Botafogo sob a gestão da GDA Luma. Mas o próprio técnico admite que o seu futuro vai depender dos resultados do time.

"Na reunião, o João Paulo colocou que eu fui chão de fábrica. Aquilo me sintonizou. Eu tenho uma trajetória no futebol, antes de chegar à Seleção, com passagem por inúmeros clubes. O que me orgulha é que, desses trabalhos, a grande maioria foi a médio prazo. São poucos os clubes em que eu trabalhei pouco tempo. Essa possibilidade de desenvolver um trabalho dentro do Botafogo me trouxe para cá. Tenho a expectativa de fazer um trabalho a médio prazo", afirmou, complementando:

"Tomara que a competência profissional me conduza para ficar por muito tempo, claro com os resultados. Talvez eu seja um privilegiado pelo Botafogo abrir as portas para eu desenvolver um trabalho de sucesso".

Metas para o Botafogo

A primeira missão será dar fim a qualquer risco de rebaixamento, facilitada com a vitória sobre o Grêmio, que fez o Glorioso chegar a 35 pontos.

"Eu penso que a grandeza do Botafogo, ela te permite a ambição, a busca de títulos. O que há também é um momento em que todas as equipes que não atingiram ainda uma pontuação suficiente para sair de uma zona de perigo, elas vivem ainda nesse embate, nessa competição. Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro, ele achatou. O nível de todos os clubes, eles são muito parecidos, eles são muito parecidos, exceção de investimentos, os dois da frente, que eles se trazem um pouco mais", analisou.

Com essa tranquilidade, o técnico espera conseguir alcançar outros objetivos já neste Brasileirão. E a médio prazo a meta é clara, conquistar título:

"No momento que nós chegarmos com 45 pontos, aí tu ambiciona e prepara. Então, esse momento, esse próximo passo, ele é o mais importante. Essa primeira trajetória para é ampliar o horizonte, para abrir possibilidades maiores. A grandeza do Botafogo te permite a ambição, a busca de títulos".

O novo comandante do Botafogo também confirmou a permanência da atual comissão técnica, com Rodrigo Bellão como auxiliar permanente. Tite só vem com o auxiliar e filho, Matheus Bachi, e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

"Buscamos a maior informação possível e nos preparamos para estar aqui. A profundidade desse trabalho vai estar com a comissão técnica que vai permanecer. Potencializa a equipe que já está e a gente se integra. Bellão é peça importantíssima na transição. Queremos agregar forças ao trabalho do Botafogo", explicou.

Outras declarações de Tite



Motivação após trabalhos frustrantes

"Estou muito feliz, motivado. O futebol faz parte da minha vida. E não vou entrar no detalhe dos últimos trabalhos. O Cruzeiro, em três meses, fomos campeões mineiros. Não teve um bom início de Brasileiro porque não dá para ganhar tudo, é inevitável, considerando todas as variáveis da coisa, mas mantendo a saúde. O Flamengo nós fomos campeões cariocas e saímos na Libertadores com três jogadores machucados. Mas são etapas e cada clube tem o seu próprio projeto, suas próprias ambições, decisões".

Taxado de pragmático

"Respeito as opiniões diferentes, absolutamente. Nós vivemos num país democrático que tem a liberdade de externar. Aí eu me remeto à história: 5-3-2 no Grêmio, 4-4-2 no Internacional, Caxias campeão 4-4-2, só para dar exemplo, Corinthians campeão em 2011 com uma equipe mais reativa, Corinthians campeão em 2015 com uma equipe com uma criatividade absurda, Seleção Brasileira de 2018 jogando bonito demais, chegando no ápice de uma condição. Só aí eu exemplifiquei. Se isso é pragmatismo, então vai continuar com esse pragmatismo".

Sobre o elenco atual

"Eu não vou ser leviano, eu não tenho a profundidade do conhecimento. O dia a dia vai proporcionar isso. Queria poder ser muito simpático e colocar características pessoais. Difícil, né. O momento da adversidade da equipe, com ela se comporta, no momento do torcedor querendo, manter o nível de concentração alto... isso tudo o tempo vai proporcionar. Por isso eu falo que a ideia inicial que me trouxe é poder realizar um trabalho. Sou um construtor de equipe".



