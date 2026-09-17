Tite teve o primeiro contato com os jogadores do Botafogo antes da vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, na quarta-feira (16). Mas alguns deles já conhecia em outros trabalhos, como Alex Telles na seleção brasileira.
Por já conhecer a filosofia do novo comandante, Alex Telles mostrou-se confiante no sucesso do Botafogo.
"Pela forma como nosso grupo vem trabalhando, pelo perfil do nosso grupo, eu acredito que o Tite vai saber usar as peças e conversar. É um cara muito frontal: todo mundo treina, todo mundo é importante. É o cara certo para isso, assim como o Matheus (Bachi, auxiliar) e o Fábio (Mahseredjian, preparador físico). Precisamos de gente assim para trabalhar conosco", completou.
Jogadores que já trabalharam com Tite
Na coletiva de apresentação, Tite relembrou os jogadores que vai reencontrar no Glorioso. Além de Alex Telles, Allan, Danilo, Arthur Cabral e Edenilson também já foram convocados por ele em algum momento na seleção brasileira.
"Difícil individualizar. Alex é uma grande pessoa, de um grande caráter, referência, capitão da equipe. Conduta pessoal e profissional do mais alto nível. Uma série de jogadores importantes. Mas volto a dizer que o trabalho em equipe é extremamente importante".
Esses jogadores, inclusive, podem ajudar os companheiros a se adaptarem mais rapidamente à forma de trabalhar do técnico.
"Claro que tem o carinho de quem trabalhou com a gente. Quer saber informações minhas? Vão conversar com as pessoas que trabalharam comigo no bastidor, nas diversas áreas. Vocês vão saber, eles verdadeiramente sabem como é meu comportamento, terão uma série de referências", disse Tite.
O treinador comandará o primeiro treino com o elenco nesta quinta-feira (17), à tarde. E estreará no comando da equipe no sábado (19), em outro confronto direto, agora contra o Mirassol, às 17h (de Brasília).
Próximos jogos do Botafogo
- Mirassol x Botafogo: no sábado (19), às 17h no Maião, pelo Brasileirão
- Botafogo x Vasco: dia 7 de outubro, às 20h30 no Nilton Santos, pelo Brasileirão
- Coritiba x Botafogo: dia 11 de outubro, às 19h30, no Couto Pereira, pelo Brasileirão
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