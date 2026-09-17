Danilo em campo pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo em campo pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2026 11:40

A vitória sobre o Grêmio por 3 a 2, além de encerrar um jejum de seis jogos sem conquistar três pontos no Brasileiro, também foi um marco pela atuação de Danilo . O volante, de 25 anos, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo, vinha de momentos ruins com a camisa alvinegra. Os dois gols e o bom rendimento do atleta enchem de esperança os alvinegros.

Danilo é considerado um jogador bastante valioso no elenco alvinegro. O Botafogo espera que com a chegada de Tite, o volante, de 25 anos, possa confirmar que voltou ao seu melhor momento.

"Fiquei muito feliz por essa situação. Mas acho que passa também muito, não só trabalhar, porque eles trabalham muito, mas é também adquirir confiança para conseguir executar. E aí acho que tem esse lado também, o torcedor espera, a torcida, a mídia critica em geral, espera muito do jogador sem olhar o que o jogo pede", disse Rodrigo Bellão, ex-treinador interino e agora auxiliar do Botafogo.

Danilo recebeu propostas do Palmeiras e do Zenit, da Rússia, na janela de transferências. O Botafogo optou por não negociar o volante com clubes brasileiros e atleta por não se transferir para o futebol russo. Com isso, o jogador seguiu no elenco para a temporada, sendo considerado peça fundamental.

Danilo chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época) para contratar o volante junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Rapidamente, ele se tornou peça fundamental no elenco.

O jogador vive em 2026 a sua melhor temporada na carreira. No total, ele entrou em campo em 34 partidas, anotou 12 gols e deu três assistências. Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029.

O bom momento no Alvinegro fez o volante ser convocado para defender a seleção brasileira na última Copa do Mundo. Apesar de não ter sido titular, ele entrou em campo em quatro dos cinco jogos da equipe de Carlo Ancelotti na competição.