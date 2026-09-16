Com Tite anunciado, Rodrigo Bellão fez seu último jogo à frente do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Com Tite anunciado, Rodrigo Bellão fez seu último jogo à frente do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2026 23:00

Em último compromisso como treinador do Botafogo antes de "passar o bastão" para o novo comandante Tite, Rodrigo Bellão conseguiu grande triunfo sobre o Grêmio, por 3 a 2 , nesta quarta-feira (16), em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Apesar do sofrimento, com gol do empate gremista anulado nos acréscimos, o técnico reforçou a importância da vitória no que chamou de "jogo de sete pontos".

"Sentimento de alegria porque batia-se muito em relação a não estar ganhando. Eram quatro jogos sem vitória, e agora são três jogos invicto (dois empates e a vitória desta terça). É o que eu sempre falei sobre olhar o lado meio cheio do copo. A gente conseguir pontuar é importante, o resultado hoje foi importante demais. Era uma final para a gente. Na preleção, eu falei para os jogadores que não era um jogo de seis pontos, era de sete pontos porque distanciava sete pontos do adversário (Grêmio, primeiro time fora do Z-4)", declarou Bellão, em entrevista coletiva após o duelo.

Bellão avalia troca com Tite

Em seguida, o técnico confessou "alegria imensa" em ceder sua vaga a Tite, que acompanhou a partida no camarote do Nilton Santos, e enfatizou a necessidade de o Botafogo olhar para a parte de cima da tabela. Com a vitória, a equipe chegou à 11ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, ainda que a sete pontos de distância da zona de rebaixamento.

"É uma alegria imensa poder passar este próximo passo para o professor Tite. E bem, a equipe lá em cima, próxima da primeira página do campeonato. O Botafogo tem que olhar para cima sempre. E minha felicidade é poder entregar a equipe mais uma vez neste momento de estar olhando para cima", declarou.

Técnico analisa período no Botafogo

Por fim, Rodrigo Bellão analisou com palavras emocionantes a sua curta passagem como técnico interino do Glorioso. A partir do momento em que Tite assumir o comando da equipe, ele passará a fazer parte da comissão técnica permanente do Alvinegro.

"Foi uma experiência muito importante na minha vida. Quero deixar sempre a marca e o legado de muito trabalho, dedicação e sacrifício para o Botafogo. Isso me enche muito de orgulho. Ver as pessoas que fazem o Botafogo enxergando isso, seja um funcionário, seja qualquer atleta, muitos torcedores. O carinho que eu recebo aqui é algo muito importante, é uma coisa que me marca. Eu sou muito feliz no Botafogo, e isso é uma das coisas que fazem meu olho estar sempre brilhando", completou.

O Botafogo volta a campo neste sábado (19), às 17h (de Brasília), para enfrentar o 15º colocado Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. Depois de encerrar jejum de seis jogos sem vitória na competição, o Glorioso quer embalar nova sequência, agora positiva.