Danilo comemora gol em vitória do Botafogo sobre o GrêmioVítor Silva/Botafogo
Danilo celebra doblete e fim do jejum de gols após vitória do Botafogo
Volante balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 sobre o Imortal, nesta quarta-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão
Danilo celebra doblete e fim do jejum de gols após vitória do Botafogo
Volante balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 sobre o Imortal, nesta quarta-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão
Botafogo bate Grêmio no sufoco e quebra seca de vitórias no Brasileiro
Com presença de Tite no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 3 a 2, com gols de Danilo e Montoro, em jogo atrasado da 21ª rodada
Tite se torna o décimo treinador do Botafogo na era SAF
Treinador chega para o lugar de Franclim Carvalho, demitido em agosto, e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2028
Torcedores do Botafogo se animam com conexão de Alex Telles com Tite
Lateral-esquerdo foi treinado durante três anos pelo técnico na Seleção, sendo inclusive convocado a Copa do Mundo em 2022
Botafogo oficializa a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele assinou contrato com o Alvinegro até 2028
Botafogo acerta a contratação de Tite
Ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira estava sem trabalhar desde março; ele irá assinar contrato com o Alvinegro até 2028
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