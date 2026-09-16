Danilo comemora gol em vitória do Botafogo sobre o Grêmio - Vítor Silva/Botafogo

Danilo comemora gol em vitória do Botafogo sobre o GrêmioVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2026 22:23

Sem balançar as redes desde maio, antes da pausa para a Copa, Danilo quebrou o jejum em grande estilo nesta quarta-feira (16). O volante marcou dois gols na vitória sofrida do Botafogo sobre o Grêmio, por 3 a 2 , no Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Após grande atuação, o volante celebrou o reencontro com o barbante e dedicou o resultado à torcida. Além disso, fez cobrança por melhor rendimento da equipe.

"O grupo merece muito essa vitória, pelos dias e semanas que a gente vem passando, pela cobrança individual de cada um. Quando ganha, todo mundo sai feliz. A torcida vai para casa feliz, nós vamos para casa felizes. E esse jogo, por ser atrasado também, foi muito importante para nós alçarmos voos maiores. Então essa vitória vai para o grupo e para a torcida, também, que estava cobrando a gente, e com razão. Pelo grupo que temos, tínhamos que já estar lá em cima, disputando competições continentais", disse Danilo, após o jogo, em entrevista ao "Premiere".

Os dois gols do volante na partida foram muito bonitos. O primeiro, na etapa inicial, partiu de corta-luz de Arthur Cabral e "deixadinha" de Montoro. No segundo, o jogador voltou a aproveitar escorada do companheiro argentino para marcou pela nona vez na temporada. Depois do apito final, Danilo explicou que a seca de gols se devia a uma mudança no seu posicionamento.

"Eu não estava chegando tão perto da área, estava chutando pouco. No primeiro semestre eu estava chegando bastante, tendo mais participação no ataque. Mas, quando eu voltei da Seleção, acabei ficando um pouco mais atrás porque a formação e o estilo de jogar haviam mudado. Hoje a gente pôde voltar ao natural, o que me ajuda bastante a chegar no ataque para contribuir", disse.

"Quero agradecer ao Bellão, por ter visto isso no nosso time: como a gente prefere jogar, como a gente se sente bem. Isso ajudou bastante. Espero que a gente possa manter essa régua lá em cima, com a vitória, e que eu possa continuar contribuindo com os gols", completou, exaltando o técnico Rodrigo Bellão, que fez sua última partida à frente do clube antes de entregar o cargo para Tite

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 35 pontos e saltou para a 11ª posição no Brasileiro. Além disso, quebrou uma sequência de seis jogos sem vitória na competição. Agora, volta a jogar neste sábado (19), às 17h (de Brasília), diante do Mirassol, fora de casa, pela 28ª rodada.