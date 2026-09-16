Botafogo está perto de acerto com Tite, que deixou o Cruzeiro no início de 2026 - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Botafogo está perto de acerto com Tite, que deixou o Cruzeiro no início de 2026Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 16/09/2026 13:12 | Atualizado 16/09/2026 14:04



O Botafogo está perto de finalizar sua corrida contra o tempo para ter um novo técnico no confronto direto com o Mirassol, no sábado às 17h, fora de casa. As conversas com Tite avançaram desde segunda-feira (14) e a diretoria da SAF encaminhou o acerto até o fim de 2028.

Ao contrário de outros momentos em que foi procurado, desta vez Tite mostrou confiança no projeto apresentado sob a gestão da GDA, nova investidora. Após uma longa conversa há dois dias, as duas partes conversaram novamente na terça e nesta quarta, com detalhamento maior sobre o lado financeiro, como a recuperação judicial e investimento em jogadores. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, confirmada por O DIA.



Os detalhes que faltavam, como questão salarial, foram acertados nesta quarta-feira. Agora, restam trâmites burocráticos para a assinatura do contrato, o que pode acontecer ainda hoje para o anúncio até quinta.



Pressa da diretoria pelo acerto



Diante do desempenho ruim do time com o interino Rodrigo Bellão, a diretoria da SAF alvinegra entendeu a necessidade de antecipar a contratação de um novo técnico. O planejamento ideal era a chegada de alguém para 2027, mas isso precisou ser mudado por causa da proximidade com a zona de rebaixamento do Brasileirão (tem 32 pontos, quando a mais do que o Vasco, 17º colocado e que abre o Z-4 com 28).



Com essa decisão tomada, o Botafogo então deu início à busca por um profissional para ser contratado ainda nesta semana. Afinal, haverá uma parada de 17 dias por causa da Data Fifa e o período é considerado essencial para Tite ter tempo para poder trabalhar com o elenco durante os treinos sem jogos a cada três dias.



Retrospecto com Bellão como interino



O Glorioso vai completar um mês desde a demissão do técnico Franclim Carvalho, em 18 de agosto. Desde então, Bellão comandou o time em cinco partidas, com apenas uma vitória, sobre o Cienciano, na eliminação na Copa Sul-Americana.



Desde então, foram duas derrotas, para Athletico-PR (3 a 2) e Flamengo (3 a 0), e dois empates, com Palmeiras (0 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 1).



Próximos jogos do Botafogo



- Botafogo x Grêmio: nesta quarta-feira (16), às 19h30 no Nilton Santos, pelo Brasileirão



- Mirassol x Botafogo: no sábado (19), às 17h no Maião, pelo Brasileirão



- Botafogo x Vasco: dia 7 de outubro, às 20h30 no Nilton Santos, pelo Brasileirão