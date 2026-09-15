Em momento ruim na temporada, o Botafogo receberá o Grêmio nesta quarta-feira (16) e tem um trunfo para tentar retomar o caminho das vitórias. O Tricolor Gaúcho ainda não conseguiu ganhar nem sequer uma partida longe de seus domínios e é o pior visitante do Campeonato Brasileiro.
Ao todo, o time sulista disputou 13 jogos fora de casa nesta edição da competição nacional, com quatro empates e nove derrotas.
O Botafogo não sai com os três pontos em casa desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada.
Na busca por encerrar o jejum
Atualmente sob comando do técnico interino Rodrigo Bellão, o Glorioso amarga sequência de seis partidas sem ganhar na competição nacional. A última vitória foi sobre o Cruzeiro, no dia 26 de julho, no Mineirão, pela 20ª rodada. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.
Botafogo e Grêmio vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois brigam na parte de baixo da tabela e precisam vencer para respirar na luta contra o rebaixamento.
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