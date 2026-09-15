Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/09/2026 15:57





Ao todo, o time sulista disputou 13 jogos fora de casa nesta edição da competição nacional, com quatro empates e nove derrotas. Em momento ruim na temporada, o Botafogo receberá o Grêmio nesta quarta-feira (16) e tem um trunfo para tentar retomar o caminho das vitórias. O Tricolor Gaúcho ainda não conseguiu ganhar nem sequer uma partida longe de seus domínios e é o pior visitante do Campeonato Brasileiro.Ao todo, o time sulista disputou 13 jogos fora de casa nesta edição da competição nacional, com quatro empates e nove derrotas.

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Glorioso não é regular no Nilton Santos

O problema é que o Alvinegro não tem aproveitado a vantagem de atuar ao lado da torcida e é o 17º colocado entre os mandantes no Campeonato Brasileiro - quatro vitórias, seis empates e três derrotas.

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O Botafogo não sai com os três pontos em casa desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada. O Botafogo não sai com os três pontos em casa desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada.

Na busca por encerrar o jejum

Atualmente sob comando do técnico interino Rodrigo Bellão, o Glorioso amarga sequência de seis partidas sem ganhar na competição nacional. A última vitória foi sobre o Cruzeiro, no dia 26 de julho, no Mineirão, pela 20ª rodada. De lá para cá, foram três empates e três derrotas.

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. Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08

. Vitória 1x0 Botafogo - 16/08

. Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08

. Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08

. Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09

. Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09 Botafogo 1x1 Fluminense - 08/08Vitória 1x0 Botafogo - 16/08Botafogo 2x3 Athletico-PR - 24/08Flamengo 3x0 Botafogo - 30/08Botafogo 0x0 Palmeiras - 06/09Botafogo 1x1 Red Bull Bragantino - 12/09

Agenda

Botafogo e Grêmio vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em confronto adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois brigam na parte de baixo da tabela e precisam vencer para respirar na luta contra o rebaixamento.



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Neste momento, o Glorioso é o 14º colocado, com 32 pontos. Já o Tricolor Gaúcho aparece na 16ª posição, com 28. Quem abre a zona da degola é o Vasco , que também tem 28.