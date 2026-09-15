Danilo teve atuação discreta no empate do Botafogo com o Red Bull BragantinoVitor Silva / Botafogo
Botafogo quer recuperar força ofensiva de Danilo, que vive longo jejum
Volante deixa de ser decisivo como antes da Copa do Mundo, e Rodrigo Bellão vê necessidade de um ajuste no posicionamento
Os números recentes de Danilo
Atitudes que irritaram o Botafogo
Botafogo quer recuperar força ofensiva de Danilo, que vive longo jejum
Volante deixa de ser decisivo como antes da Copa do Mundo, e Rodrigo Bellão vê necessidade de um ajuste no posicionamento
Botafogo deve ganhar reforço na defesa para enfrentar o Grêmio
Justino retomou os treinos com o elenco e pode ser opção para Rodrigo Bellão no confronto desta quarta-feira (16), no Nilton Santos
Ex-Botafogo, Franclim Carvalho 'abre mão' de parte da multa rescisória
Treinador, de 38 anos, foi demitido pelo Alvinegro em agosto e teria direito a receber salários até o finam da temporada de 2027
Ziyech explica escolha pelo Botafogo e mira retorno à seleção
Marroquino de 33 anos recusou ofertas mais vantajosas financeiramente e assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028
Torcedores do Botafogo se dividem em relação a possível vinda de Tite
Ex-treinador da seleção brasileira está livre no mercado desde março, quando foi demitido pelo Cruzeiro após sequência negativa
Em busca de técnico, Botafogo prioriza Tite
Alvinegro avalia outros nomes, mas tem ex-técnico da Seleção como 'Plano A'; dirigentes irão se reunir com gaúcho nesta segunda (14)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.