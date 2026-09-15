Danilo teve atuação discreta no empate do Botafogo com o Red Bull Bragantino - Vitor Silva / Botafogo

Danilo teve atuação discreta no empate do Botafogo com o Red Bull BragantinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/09/2026 13:07

Danilo não vive boa fase desde a volta da Copa do Mundo, principalmente na questão ofensiva, sem os gols e as participações nas jogadas de ataque que o fizeram ganhar chance com Carlo Ancelotti na Seleção. O Botafogo corre para acertar com um novo técnico , que terá a missão de recuperar a equipe e também um de seus principais jogadores., principalmente na questão ofensiva,que o fizeram ganhar chance com Carlo Ancelotti na Seleção.

Os números recentes de Danilo



O volante não faz gol desde 7 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Racing, pela Copa Sul-Americana. São 11 jogos sem balançar redes ou dar assistência.



A explicação pode estar no posicionamento do jogador em campo, mais distante da área e sem entrar tanto como homem surpresa. E as estatísticas das últimas cinco partidas confirmam esse afastamento.



Afinal, Danilo não finalizou contra Palmeiras e Red Bull Bragantino. Contra o último rival, ao menos criou uma grande chance e deu três passes decisivos (que leva diretamente a um chute de um companheiro).



Mas não foi assim contra Flamengo, Vitória e Cienciano, quando finalizou uma vez em cada jogo, e com apenas um passe importante no total. Os dados foram retirados do site estatístico 'Sofascore'.



"Ele andava mais para a frente pisava mais a área. Acho que ele passou por um momento da Copa do Mundo, ficou fora do nosso contexto, treinou bastante e jogou pouco. Ele ainda não conseguiu pegar o mesmo ritmo e viu também que não está conseguindo se consolidar pra evitar transições e, talvez, tenha ido mais pra trás", avaliou o interino Rodrigo Bellão.



"Tentei ajustar para ele estar mais à frente, tanto que pisou mais a área. A ideia é que ele consiga voltar a ter esse ritmo de jogo que estava no primeiro semestre".

Atitudes que irritaram o Botafogo



Além do posicionamento em campo, há duas situações que também têm interferência direta no desempenho. Até maio, ele era o grande destaque da SAF, tendo marcado 10 gols, além de três assistências, em 24 partidas.



Mas tudo começou a mudar com a aproximação da Copa do Mundo, quando o volante pediu para não jogar, com medo de lesão. Isso irritou a diretoria do Botafogo e o fez ser afastado do elenco em 19 de maio.



Ao voltar em julho, Danilo queria ser negociado para um clube europeu ou, ao menos, para o Palmeiras, mas ficou no Rio. Desde então está devendo e sabe disso, como admitiu no fim de agosto.

"Sei que não estou na boa fase que eu estava no começo do ano, mas vou trabalhar de cabeça erguida para continuar dando alegria à família Botafogo, ao grupo, que merece muito", disse após a eliminação do Botafogo na Copa Sul-Americana.