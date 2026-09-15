Franclim Carvalho deixou o Botafogo em agostoVitor Silva/Botafogo.
Ex-Botafogo, Franclim Carvalho 'abre mão' de parte da multa rescisória
Treinador, de 38 anos, foi demitido pelo Alvinegro em agosto e teria direito a receber salários até o finam da temporada de 2027
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