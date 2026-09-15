Franclim Carvalho deixou o Botafogo em agosto - Vitor Silva/Botafogo.

Franclim Carvalho deixou o Botafogo em agostoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 15/09/2026 07:30 | Atualizado 15/09/2026 08:09

Ex-treinador do Botafogo, Franclim Carvalho, de 38 anos, abriu mão do salário de um ano e irá receber seus vencimentos pelo Alvinegro somente até o fim da temporada. As informações foram dadas pelo portal da "ESPN".

O português, que tinha contrato até o fim de 2027, foi demitido em agosto, e tinha como multa rescisória o valor dos seus salários até o fim do seu vínculo. Porém, o ex-técnico fez um acordo com o Botafogo, e acabou abrindo mão de parte dos seus direitos.

Franclim comandou o Botafogo em 22 jogos, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas (um aproveitamento de 56%), tendo sido eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil e goleado pelo Cienciano por 6 a 1 na altitude de Cusco, nas oitavas da Copa Sul-Americana.

O treinador teve um começo considerado positivo e era elogiado pelos jogadores, principalmente por aqueles que estavam no clube na excelente temporada de 2024, quando Franclim era auxiliar de Artur Jorge. Alguns, inclusive, comparavam o estilo dos dois treinadores.

Porém, o português acabou perdendo um pouco de prestígio com os dirigentes por pedir reforços para o elenco, inclusive em público. O Botafogo vive uma situação transitória na SAF e com isso, para a temporada atual, suas contratações foram mais tímidas. A situação piorou depois da goleada para o Cienciano, quando o resultado dentro dos gramados também colocou o Alvinegro em xeque.

Desde a saída de Franclim Carvalho, porém, o Botafogo passou a acumular resultados negativos na temporada. No total, são dois empates e duas derrotas pelo Brasileiro, e uma vitória sobre o Cienciano por 1 a 0, no Nilton Santos, pela Sul-Americana, que apesar do resultado positivo, não mudou o cenário e eliminou o Alvinegro na competição internacional.

Depois de algumas partidas com Rodrigo Bellão como interino, o Botafogo busca a contratação de um novo técnico. Tite, que teve passagem como técnico da seleção brasileira, e que trabalhou em Flamengo e Cruzeiro, como seus últimos clubes, é considerado o preferido do Alvinegro neste momento.