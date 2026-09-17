Allan foi importante na vitória do City sobre o Norwich - Foto por Oli Scarff / AFP

Allan foi importante na vitória do City sobre o NorwichFoto por Oli Scarff / AFP

Publicado 17/09/2026 17:38





O rival das oitavas de final será o perigoso Brighton, que perdia por 2 a 0 do Manchester United e buscou a virada, por 3 a 2, na quarta-feira. Em sorteio, ficou definido ainda que o Arsenal visita o Fleetwood Town, o Liverpool recebe o Chelsea, Fulham x Crystal Palace e Everton e Newcastle se encaram nos principais embates. Demais jogos: Sunderland x Brentford, Bradford x Peterborough e Bournemouth x Aston Villa. Manchester City completa os confrontos das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Em jogo único nesta quinta-feira e apostando em seus reservas, o atual campeão goleou o 'freguês' Norwich, por 5 a 0, no Etihad Stadium, para se colocar no caminho do surpreendente Brighton. O ex-Palmeiras Allan estreou em grande estilo, com uma assistência e um belo gol.O rival das oitavas de final será o perigoso Brighton, que perdia por 2 a 0 do Manchester United e buscou a virada, por 3 a 2, na quarta-feira. Em sorteio, ficou definido ainda que o Arsenal visita o Fleetwood Town, o Liverpool recebe o Chelsea, Fulham x Crystal Palace e Everton e Newcastle se encaram nos principais embates. Demais jogos: Sunderland x Brentford, Bradford x Peterborough e Bournemouth x Aston Villa.