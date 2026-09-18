COPA DA LIGA.
Arrascaeta detona gramado do Maracanã: 'Cada vez pior'
Camisa 10 fez o gol da classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores, mas admitiu dificuldades para jogar nas condições atuais
Flamengo vai disputar a semifinal da Libertadores pela oitava vez
Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final, e mantém vivo o sonho pelo pentacampeonato
Veja quanto o Flamengo receberá por avançar à semi da Libertadores
Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final, e se garantiu na semifinal pela oitava vez na história
Flamengo sofre, mas elimina Del Valle e vai à semi da Libertadores
Rubro-Negro saiu atrás no placar e ficou com um a menos após a expulsão de Jorginho no segundo tempo, mas resistiu e se classificou
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