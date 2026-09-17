Renan Lodi em ação pelo Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

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Bernardo Fonseca
A provocação do Atlético-MG a Neymar após a classificação sobre o Santos na Sul-Americana já havia sido combinada antes mesmo do jogo de volta. Renan Lodi revelou conversas com o atacante por mensagens e avisou que o elenco alvinegro faria uma brincadeira caso avançasse no confronto.
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Em entrevista à 'ESPN', nesta quinta-feira (17), o lateral contou que Neymar não se incomodou com a situação. Segundo Lodi, a troca de mensagens ocorreu antes e depois da partida, disputada na Arena MRV.
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"Da minha parte, eu levo na esportiva. Foi algo saudável que aconteceu no primeiro jogo lá, e antes do nosso jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar e disse que agora seria com a gente", contou.
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"Quando acabou o jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar: 'Agora é com a gente e vamos te provocar no vestiário', e por ele tudo certo, não viu problema. Isso é gostoso, tem que ter mais vezes, sempre com respeito", completou.
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A origem da provocação está no duelo de ida, na Vila Belmiro. O astro santista provocou jogadores e torcedores do Galo ao afirmar ser melhor do que todos os atletas adversários, "mesmo sem joelho".
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Apesar de defender a rivalidade dentro de campo, Lodi reconheceu que exagerou em um dos momentos da comemoração. Ele participou de uma brincadeira e aproveitou para se desculpar.
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"Eu acabei me excedendo um pouquinho, acabei chutando a baleia e, se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Mas faz parte, isso é o futebol raiz que vai voltando aos poucos. No meu modo de ver é algo saudável", finalizou.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria