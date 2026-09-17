Em entrevista à 'ESPN', nesta quinta-feira (17), o lateral contou que Neymar não se incomodou com a situação. Segundo Lodi, a troca de mensagens ocorreu antes e depois da partida, disputada na Arena MRV.
"Quando acabou o jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar: 'Agora é com a gente e vamos te provocar no vestiário', e por ele tudo certo, não viu problema. Isso é gostoso, tem que ter mais vezes, sempre com respeito", completou.
"Eu acabei me excedendo um pouquinho, acabei chutando a baleia e, se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Mas faz parte, isso é o futebol raiz que vai voltando aos poucos. No meu modo de ver é algo saudável", finalizou.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria
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