Renan Lodi em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Renan Lodi em ação pelo Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 17/09/2026 17:12

Em entrevista à 'ESPN', nesta quinta-feira (17), o lateral contou que Neymar não se incomodou com a situação. Segundo Lodi, a troca de mensagens ocorreu antes e depois da partida, disputada na Arena MRV.

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"Da minha parte, eu levo na esportiva. Foi algo saudável que aconteceu no primeiro jogo lá, e antes do nosso jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar e disse que agora seria com a gente", contou.

"Da minha parte, eu levo na esportiva. Foi algo saudável que aconteceu no primeiro jogo lá, e antes do nosso jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar e disse que agora seria com a gente", contou.

"Quando acabou o jogo eu mandei uma mensagem pro Neymar: 'Agora é com a gente e vamos te provocar no vestiário', e por ele tudo certo, não viu problema. Isso é gostoso, tem que ter mais vezes, sempre com respeito", completou.

A origem da provocação está no duelo de ida, na Vila Belmiro. O astro santista provocou jogadores e torcedores do Galo ao afirmar ser melhor do que todos os atletas adversários, "mesmo sem joelho".

Apesar de defender a rivalidade dentro de campo, Lodi reconheceu que exagerou em um dos momentos da comemoração. Ele participou de uma brincadeira e aproveitou para se desculpar.

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"Eu acabei me excedendo um pouquinho, acabei chutando a baleia e, se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Mas faz parte, isso é o futebol raiz que vai voltando aos poucos. No meu modo de ver é algo saudável", finalizou.

"Eu acabei me excedendo um pouquinho, acabei chutando a baleia e, se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Mas faz parte, isso é o futebol raiz que vai voltando aos poucos. No meu modo de ver é algo saudável", finalizou.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria