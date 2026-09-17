Gabriel Jesus em campo pelo Barcelona - AFP

Gabriel Jesus em campo pelo BarcelonaAFP

Publicado 17/09/2026 14:50

O começo de Gabriel Jesus pelo Barcelona está empolgando a imprensa espanhola. O jornal "AS" destacou que o brasileiro, de 29 anos, está aproveitando bastante o tempo que recebeu e também encerrou qualquer dúvida sobre a sua condição física.

"Uma estreia magnífica e um aviso para todos aqueles que duvidavam da sabedoria de sua contratação. O brasileiro está respondendo da melhor maneira possível: com gols", disse a publicação.

Na chegada ao Barcelona, Gabriel Jesus afirmou que está com "joelho perfeito", depois de ter ficado praticamente o ano de 2025 sem atuar. Ele se lesionou em janeiro do ano passado em um clássico entre Arsenal e Manchester United. Com um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o brasileiro ficou dez meses sem jogar.

No total, Gabriel Jesus só participou de 37 minutos com a camisa do Barcelona. O pouco tempo nos jogos contra Valencia, Feyenoord e Racing Santander não impediram o brasileiro de anotar dois gols.

"Para um jogador de futebol, a melhor maneira de se expressar é dentro de campo, e o brasileiro está respondendo brilhantemente nesse aspecto", reforçou o diário.

O Barcelona pagou algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e Gabriel Jesus assinou até junho de 2028. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa de 2018 e fez parte do grupo no Mundial de 2022.

Apesar de pregar cautela sobre o nível que Gabriel Jesus poderá desempenhar e sua importância no elenco do Barcelona, o "AS" citou o ímpeto do ex-atacante do Arsenal no começo da sua passagem.

"Ainda é cedo para tirar conclusões, mas é evidente que ele se juntou à equipe com muita vontade e pronto para lutar para se tornar um jogador importante", afirmou.

A publicação concluiu afirmando que o estilo de jogo de Gabriel Jesus se encaixa muito bem com a forma como o Barcelona atua sob o comando do treinador alemão Hansi Flick.

"Além disso, ele possui características que se encaixam perfeitamente no Barça de Flick: grande mobilidade, pressão, capacidade de entrosamento, versatilidade e experiência em grandes jogos", concluiu.