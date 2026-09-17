Gabriel Jesus em campo pelo BarcelonaAFP
Jornal destaca início de Gabriel Jesus no Barcelona: 'Fim das dúvidas'
Atacante, de 29 anos, trocou o Arsenal por clube espanhol e anotou dois gols em apenas 37 minutos em campo pela nova equipe
Jornal destaca início de Gabriel Jesus no Barcelona: 'Fim das dúvidas'
Atacante, de 29 anos, trocou o Arsenal por clube espanhol e anotou dois gols em apenas 37 minutos em campo pela nova equipe
Jürgen Klopp chama 44 jogadores em primeira convocação na Alemanha
Ex-treinador do Liverpool divide grupo em duas listas para quatro partidas da Liga das Nações; apenas um atleta aparece em ambas
Vasco deve ter apoio da Conmebol por semifinal no Maracanã
Cruz-Maltino não poderá mandar partida em São Januário, porque a entidade exige estádio com capacidade de mais de 30 mil em fase
No Vasco, zagueiro Gabriel Pereira recorda início como atacante
Jogador de 26 anos é apresentado, detalha início da carreira no futebol amador e admite lado de preferência na defesa vascaína
Arthur Chaves comemora primeiro jogo pelo Botafogo: ‘Muito feliz’
Zagueiro foi titular na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio, no Nilton Santos, em duelo adiado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Alvo do Vasco, Richarlison ainda pode deixar o Tottenham; entenda como
Atacante não está nos planos do técnico De Zerbi e tem três caminhos para sair do clube, incluindo uma possível rescisão por justa causa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.