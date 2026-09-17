Jürgen Klopp, atual técnico da Alemanha - Hannes P. Albert / AFP

Jürgen Klopp, atual técnico da AlemanhaHannes P. Albert / AFP

Publicado 17/09/2026 14:25

Jürgen Klopp começou sua trajetória à frente da seleção alemã com uma convocação fora do habitual. O treinador anunciou 44 jogadores para os quatro próximos compromissos da equipe na Liga das Nações da Uefa, dividindo o grupo em duas listas.

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A primeira relação, com 24 nomes, será utilizada nos duelos contra Holanda, no dia 24 de setembro, em Amsterdã, e Grécia, três dias depois, em Augsburg. Já os outros 20 atletas foram chamados para enfrentar a Sérvia, em 1º de outubro, na Allianz Arena, em Munique, e novamente os gregos, no dia 4, em Salônica. A primeira relação, com 24 nomes, será utilizada nos duelos contra Holanda, no dia 24 de setembro, em Amsterdã, e Grécia, três dias depois, em Augsburg. Já os outros 20 atletas foram chamados para enfrentar a Sérvia, em 1º de outubro, na Allianz Arena, em Munique, e novamente os gregos, no dia 4, em Salônica.

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Apenas Finn Dahmen, goleiro do Augsburg, aparece nas duas listas. A estratégia permite que a maior parte dos convocados retorne aos clubes depois dos primeiros compromissos, enquanto novos jogadores integram o grupo para a sequência da Data Fifa.

Apenas Finn Dahmen, goleiro do Augsburg, aparece nas duas listas. A estratégia permite que a maior parte dos convocados retorne aos clubes depois dos primeiros compromissos, enquanto novos jogadores integram o grupo para a sequência da Data Fifa.

A escolha de Klopp também chamou atenção pela mistura entre experiência e juventude. Onze atletas receberam sua primeira convocação para a seleção principal, enquanto nomes presentes na última Copa do Mundo, como Deniz Undav e Leroy Sané, ficaram de fora.

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Entre os mais conhecidos da primeira lista estão Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Kai Havertz. A segunda relação conta com jogadores como Waldemar Anton, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz e Nick Woltemade.

Entre os mais conhecidos da primeira lista estão Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Kai Havertz. A segunda relação conta com jogadores como Waldemar Anton, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz e Nick Woltemade.

A Federação Alemã de Futebol confirmou que a maioria dos atletas utilizados nos dois primeiros jogos deixará a concentração depois do confronto com a Grécia. Os demais convocados se juntarão ao elenco para a sequência da competição.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Theo Faria