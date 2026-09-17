Jogadores do Atlético-MG imitam comemoração de Neymar após eliminarem o Santos na Sul-Americana - Divulgação/Atlético-MG

Jogadores do Atlético-MG imitam comemoração de Neymar após eliminarem o Santos na Sul-AmericanaDivulgação/Atlético-MG

Publicado 17/09/2026 10:54 | Atualizado 17/09/2026 11:04

classificação à semifinal da Sul-Americana, nos pênaltis, do Atlético-MG sobre o Santos teve uma série de respostas bem-humoradas a Neymar. Sem ter jogado os dois confrontos, o camisa 10 do Peixe disse a um torcedor rival, no jogo de ida, que teve uma série de respostas bem-humoradas a Neymar. Sem ter jogado os dois confrontos, o camisa 10 do Peixe disse a um torcedor rival, no jogo de ida, que era melhor do que todos os jogadores do Galo "mesmo sem joelho'. E não foi perdoado.

Ainda no campo, Alan Franco imitou a comemoração de Neymar enquanto andava num quadriciclo. Já no vestiário, outros jogadores fizeram o mesmo, colocando as duas mãos espalmadas ao lado do rosto, com a língua para fora.



A provocação ao adversário não parou por aí. Em vídeo publicado nas redes sociais, os jogadores do Atlético-MG cantaram: "Minha mãe está me procurando, perguntou: 'Onde você está?'. Estou perdido com os crias no cruzeiro do Neymar, oh, Neymar, oh, Neymar!".



O perfil oficial do clube também não deixou barato. E compartilhou a foto dos jogadores fazendo a comemoração do camisa 10, com a legenda: "E a vaga... tá lá", numa referência a um vídeo que viralizou no primeiro semestre, sobre a condição física ruim do santista.



Hora de separar os HOMENS dos meninos!



APRENDA A RESPEITAR O COLOSSAL CLUBE ATLÉTICO MINEIRO!



O é coletivo, parceiro! #OPeixeMorrePelaBoca pic.twitter.com/ic3QWkRp8b — Atlético (@Atletico) September 17, 2026

Em outra postagem após a classificação sobre o Santos, o Atlético-MG fez uma montagem do cartaz do filme animada 'Procurando Nemo', com o tubarão dando lugar ao Galo Doido, enquanto o peixinho Nemo tem o cabelo de Neymar e foge assustado. A legenda é "Procurando Ney".



Os torcedores mineiros também fizeram a sua parte nas provocações. Em um vídeo que viralizou, vários atleticanos dizem que têm o joelho melhor do que o do camisa 10 do Santos.

Torcedores do Atlético-MG se unem em vídeo para afirmar que têm um joelho melhor que o de Neymar. pic.twitter.com/kslP2BYCb8 — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 17, 2026

A provocação de Neymar no jogo de ida



Na vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Atlético-MG Neymar foi flagrado no camarote da Vila Belmiro trocando alfinetadas com um torcedor do Atlético-MG que o criticou. Aos risos, o camisa 10 santista ouviu que era "fraco" e "você não tem joelho".



Como resposta, disse a frase polêmica, de que era melhor do que todos os jogadores do Galo. Depois, ele se pronunciou sobre o vídeo que viralizou.



"A provocação no futebol faz parte. Eles xingam de lá, eu respondo daqui e está tudo certo, o que vale é a resenha. Nós nos provocamos e demos risada. Respeito todos os times da mesma maneira, independentemente do estado. Futebol é isso, segue o baile. Aqui é Santos", escreveu nas redes sociais.



"A provocação faz parte, ela é sadia, gostosa. Ontem fui bastante provocado pelos torcedores do Atlético, respondi muitas das provocações, principalmente porque nós estávamos ganhando e eu estava feliz com isso, e demos risada. Está tudo certo. Sem mágoas", continuou.



Neymar ainda garantiu que não quis desrespeitar os jogadores adversários:



"Respeito muito o torcedor atleticano, o Clube Atlético Mineiro, mas as farpas e as provocações fazem parte do futebol, e está tudo certo. Pode me xingar à vontade porque no fundo eu sei que vocês me amam".