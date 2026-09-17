Flamengo x Independiente del Valle definirá a última vaga para a semifinal da Libertadores de 2026, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. E o Rubro-Negro é o grande favorito para garantir a classificação, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, na altitude de Quito.
Onde assistir a Flamengo x Independiente del Valle
O duelo pela volta das quartas de final da Libertadores terá transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
O time de Leonardo Jardim entra em campo com uma enorme vantagem para administrar em casa. Por causa da vitória como visitante, o Rubro-Negro tem a possibilidade de perder por até um gol de diferença que mesmo assim se garante na semifinal.
Diante deste cenário, alguns titulares poderiam ser poupados para o jogo de domingo, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Entretanto, num primeiro momento, a tendência é ir com força máxima disponível.
A principal dúvida fica por conta da participação de Léo Pereira. Fora da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians por causa de desconforto muscular, o zagueiro treinou nos últimos dias, mas é dúvida.
Outra indefinição é no ataque, e Bruno Henrique sai na frente de Pedro na disputa pela vaga de centroavante.
E assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).
O Independiente del Valle viajou ao Rio à espera de um milagre. Para se classificar à semifinal, precisa vencer no Maracanã por três gols de diferença, ou ao menos por dois, para levar a disputa para os pênaltis.
Para piorar a situação, o artilheiro do time, Carlos González, será desfalque devido a uma lesão muscular sofrida na partida de ida. Djorkaeff Reasco deve começar jogando em seu lugar.
A provável escalação do Independiente Del Valle é: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco.
Arbitragem no Maracanã
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai) Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Mathias Muniz (Uruguai) VAR: Antonio Garcia (Uruguai)
Próximos jogos do Flamengo
- Independiente del Valle: nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã (RJ), pela Libertadores
- Red Bull Bragantino: domingo (20), às 18h30, no Maracanã (RJ), pelo Brasileirão
- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30, na Vila Belmiro (SP), pelo Brasileirão
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