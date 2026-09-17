Flamengo e Independiente Del Valle é o jogo que falta das quartas de final da Libertadores - AFP

Flamengo e Independiente Del Valle é o jogo que falta das quartas de final da LibertadoresAFP

Publicado 17/09/2026 09:49 | Atualizado 17/09/2026 10:33

nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. E o Rubro-Negro é o grande favorito para garantir a classificação, já que

Flamengo x Independiente del Valle definirá a última vaga para a semifinal da Libertadores de 2026,. E o Rubro-Negro é o grande favorito para garantir a classificação, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0 , na altitude de Quito.

Onde assistir a Flamengo x Independiente del Valle



O duelo pela volta das quartas de final da Libertadores terá transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).



Provável escalação do Rubro-Negro



O time de Leonardo Jardim entra em campo com uma enorme vantagem para administrar em casa. Por causa da vitória como visitante, o Rubro-Negro tem a possibilidade de perder por até um gol de diferença que mesmo assim se garante na semifinal.



Diante deste cenário, alguns titulares poderiam ser poupados para o jogo de domingo, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Entretanto, num primeiro momento, a tendência é ir com força máxima disponível.



A principal dúvida fica por conta da participação de Léo Pereira. Fora da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians por causa de desconforto muscular, o zagueiro treinou nos últimos dias, mas é dúvida.



Outra indefinição é no ataque, e Bruno Henrique sai na frente de Pedro na disputa pela vaga de centroavante.



E assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).



Como deve jogar o time equatoriano



O Independiente del Valle viajou ao Rio à espera de um milagre. Para se classificar à semifinal, precisa vencer no Maracanã por três gols de diferença, ou ao menos por dois, para levar a disputa para os pênaltis.



Para piorar a situação, o artilheiro do time, Carlos González, será desfalque devido a uma lesão muscular sofrida na partida de ida. Djorkaeff Reasco deve começar jogando em seu lugar.



A provável escalação do Independiente Del Valle é: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco.



Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Mathias Muniz (Uruguai)

VAR: Antonio Garcia (Uruguai)



Próximos jogos do Flamengo



- Independiente del Valle: nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã (RJ), pela Libertadores



- Red Bull Bragantino: domingo (20), às 18h30, no Maracanã (RJ), pelo Brasileirão



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30, na Vila Belmiro (SP), pelo Brasileirão