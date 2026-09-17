Lorran está deixando o FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo acerta venda de Lorran para equipe dos Emirados Árabes
Jogador, de 20 anos, chegou a ser emprestado anteriormente para clube italiano; Rubro-Negro irá receber pouco mais de R$ 7 milhões
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Camisa 10 fez o gol da classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores, mas admitiu dificuldades para jogar nas condições atuais
Flamengo vai disputar a semifinal da Libertadores pela oitava vez
Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final, e mantém vivo o sonho pelo pentacampeonato
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Rubro-Negro eliminou o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final, e se garantiu na semifinal pela oitava vez na história
Flamengo sofre, mas elimina Del Valle e vai à semi da Libertadores
Rubro-Negro saiu atrás no placar e ficou com um a menos após a expulsão de Jorginho no segundo tempo, mas resistiu e se classificou
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Evertton Araújo segue em recuperação com o departamento médico e é o único desfalque do Rubro-Negro para o jogo decisivo
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Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, Rubro-Negro enfrenta o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), no Maracanã
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