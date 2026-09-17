Lorran está deixando o Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Lorran está deixando o FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/09/2026 08:00

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, Lorran irá render ao Flamengo algo em torno de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões). Ele foi liberado para viajar para se apresentar à nova equipe.

O Rubro-Negro recebeu algumas consultas por jogadores mais tarimbados, mas acabou recusando todas. Gonzalo Plata foi o único que o clube carioca aceitou, mas o equatoriano acabou sendo reprovado em exames médicos do Dínamo de Moscou, e acabou retornando para o Flamengo.

O clube carioca entendeu que deveria priorizar a manutenção do elenco e com isso a negociação de alguns jogadores mais jovens foi colocada em pauta. Lorran era um dos atletas que o Flamengo tinha interesse de vender para o futebol do exterior.

Nas últimas semanas, Lorran recebeu proposta do Granada, da Espanha, mas os valores não agradaram ao Flamengo. O clube espanhol não apresentou uma nova oferta. Com as janelas fechadas em quase todo o mundo, restou praticamente o Oriente Médio como opção.

Na última temporada, o jovem, de 20 anos, foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu. Ele tinha esperança de ter oportunidades com Leonardo Jardim e citou Bruno Henrique como sua principal referência no elenco rubro-negro.

"O Bruno Henrique sempre me ajudou bastante, quando eu estava aqui antes e quando saí, mas também agora que voltei. Sempre conversa comigo. Ele é minha referência", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.



