Lorran está deixando o FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
O Flamengo acertou a venda do Lorran, de 20 anos, para o Sharjah, dos Emirados Árabes. O jovem, que era considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra, já havia sido emprestado ao Pisa, da Itália, anteriormente.
LEIA MAIS: Perfil oficial da Libertadores confunde Jorginho com campeão mundial
De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, Lorran irá render ao Flamengo algo em torno de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões). Ele foi liberado para viajar para se apresentar à nova equipe.
LEIA MAIS: Arrascaeta e Varela são convocados e podem desfalcar o Flamengo
O Rubro-Negro recebeu algumas consultas por jogadores mais tarimbados, mas acabou recusando todas. Gonzalo Plata foi o único que o clube carioca aceitou, mas o equatoriano acabou sendo reprovado em exames médicos do Dínamo de Moscou, e acabou retornando para o Flamengo.
LEIA MAIS: Em alta no Flamengo, Samuel Lino é eleito melhor do mês no Brasileirão
O clube carioca entendeu que deveria priorizar a manutenção do elenco e com isso a negociação de alguns jogadores mais jovens foi colocada em pauta. Lorran era um dos atletas que o Flamengo tinha interesse de vender para o futebol do exterior.
Nas últimas semanas, Lorran recebeu proposta do Granada, da Espanha, mas os valores não agradaram ao Flamengo. O clube espanhol não apresentou uma nova oferta. Com as janelas fechadas em quase todo o mundo, restou praticamente o Oriente Médio como opção.
Na última temporada, o jovem, de 20 anos, foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu. Ele tinha esperança de ter oportunidades com Leonardo Jardim e citou Bruno Henrique como sua principal referência no elenco rubro-negro.
"O Bruno Henrique sempre me ajudou bastante, quando eu estava aqui antes e quando saí, mas também agora que voltei. Sempre conversa comigo. Ele é minha referência", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.

fotogaleria
Lorran está deixando o Flamengo
Lorran esteve emprestado ao Pisa, da Itália, mas foi pouco aproveitado e retornou ao Rubro-Negro
Arrascaeta
Decisivo, Arrascaeta aproveitou erro de Quintana e chegou aos 14 gols pelo Fla na Libertadores
Decisivo, Arrascaeta aproveita erro de Quintana e chega a 14 gols pelo Fla na Libertadores