Diego Ribas defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022 - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Diego Ribas defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/09/2026 09:30

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo busca o pentacampeonato e dá um novo passo nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, do Equador, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final. O reencontro contra os equatorianos traz à tona uma lembrança especial para Diego Ribas. Em 2020, alcançou uma marca histórica com a camisa 10 e bateu o recorde de Zico.

"É uma marca que me traz muito orgulho, principalmente por estar ligada à camisa 10 do Flamengo e ao nome do Zico, a maior referência da história do clube. Não existe comparação entre as nossas trajetórias, mas ter construído meu próprio caminho e deixado uma contribuição na Libertadores tem um significado muito especial para mim", disse Diego Ribas.

No dia 30 de setembro de 2020, o Flamengo enfrentou o Independiente del Valle, pela Libertadores. Na ocasião, Diego Ribas chegou a 22 jogos da competição pelo clube com a camisa 10, ultrapassando os 21 registrados por Zico. O ex-jogador também destacou a particularidade de ter atingido o recorde em uma partida diante do mesmo adversário das quartas de final.

"É uma coincidência interessante essa marca ter sido alcançada justamente contra o Independiente del Valle, adversário que o Flamengo volta a enfrentar agora. São jogos como esse, de muita pressão e responsabilidade, que ajudam a escrever a história de um jogador dentro do clube", completou.

A marca ajuda a dimensionar a trajetória construída por Diego Ribas desde sua chegada ao clube, em 2016. A primeira Libertadores pelo Flamengo foi disputada no ano seguinte. Depois, o jogador participou de diferentes momentos do processo que levou o clube de volta ao protagonismo continental, inclusive fazendo parte das conquistas dos títulos da competição em 2019 e 2022.

Diego Ribas encerrou a carreira em novembro de 2022, depois de seis temporadas pelo Flamengo. O ex-capitão fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube, com conquistas como duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas. Ao todo, foram 285 jogos, 42 gols e 33 assistências.