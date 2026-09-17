Diego Ribas defendeu o Flamengo entre 2016 e 2022Gilvan de Souza/C.R. Flamengo
Diego Ribas revive jogo em que bateu recorde de Zico: 'Muito orgulho'
Ex-jogador superou a marca em partida contra o Independiente del Valle em 2020, mesmo adversário do Flamengo nas quartas de 2026
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Dupla foi chamada para três amistosos na Ásia e tem chance de ficar fora do duelo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro
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Volante rubro-negro respondeu a postagem com bom humor após ser confundido com o ex-jogador ídolo do Flamengo, Vasco e Seleção
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Atacante rubro-negro foi escolhido pela CBF como o maior destaque de agosto na competição; esta é a primeira vez que ele conquista o prêmio
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Rubro-Negro venceu oito de dez jogos como mandante na partida de volta e defende invencibilidade para avançar à semifinal da Libertadores
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