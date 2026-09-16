Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/09/2026 09:33





Os times já se enfrentaram três vezes no estádio, com três vitórias dos cariocas. Flamengo terá um novo encontro com o Independiente del Valle no Maracanã, agora no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro espera manter o ótimo aproveitamento diante dos equatorianos em casa para garantir a vaga na próxima fase do torneio continental.Os times já se enfrentaram três vezes no estádio, com três vitórias dos cariocas.

Leia mais: Flamengo chega a acordo com Guerrero e encerra disputa judicial

Recopa Sul-Americana de 2020

O primeiro confronto foi pela Recopa Sul-Americana de 2020. Depois de empatar por 2 a 2 na ida, o Flamengo decidiu o título sob seus domínios. Na ocasião, ganhou por 3 a 0 e levantou a taça.

Leia mais: Flamengo negocia venda de Lorran para clube dos Emirados Árabes



Fase de grupos da Libertadores de 2020

Naquele mesmo ano, o Rubro-Negro voltou a encarar o Independiente del Valle na fase de grupos da Libertadores. À época comandado por Domènec Torrent, a equipe carioca não tomou conhecimento do rival e goleou por 4 a 0.

Recopa Sul-Americana de 2023

O último embate no Maracanã aconteceu na Recopa Sul-Americana de 2023. O Flamengo venceu por 1 a 0, mas havia perdido o primeiro jogo pelo mesmo placar. Sendo assim, a definição do campeão foi para os pênaltis e os equatorianos levaram a melhor.

Leia mais: Danilo é convidado por Ancelotti para trabalhar na CBF após parar

Quartas de final da Libertadores de 2026

A partida acontecerá nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília). Na ida, o Rubro-Negro ganhou por 2 a 0 . Bruno Henrique e Léo Pereira foram os responsáveis por balançar a rede na altitude de Quito (2.850 metros), no Equador, o que permitiu grande vantagem.

Leia mais: Pulgar se pronuncia sobre polêmica ausência na convocação do Chile

Agora, o time carioca ficará com a vaga mesmo se perder por um gol de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nas penalidades. Quem avançar enfrentará o vencedor de Corinthians e Estudiantes (ARG), que entram em campo nesta quarta (16), no mesmo horário.