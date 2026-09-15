Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2026 07:00 | Atualizado 15/09/2026 08:07

A relação de Danilo com Ancelotti é muito boa, o técnico, inclusive, convocou o defensor para disputar a última Copa do Mundo, mesmo com o veterano não sendo titular no Flamengo. Com a lesão de Wesley, o atleta acabou sendo titular da seleção brasileira na competição.

O convite do italiano não é o único que Danilo tem para depois que encerrar sua carreira. O próprio Flamengo deseja dar ao veterano alguma função no Rubro-Negro, assim que ele pendurar as chuteiras no final da temporada de 2027.

Danilo chegou ao Flamengo no começo do ano passado. O jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano.

No ano passado, Danilo foi reserva na maior parte do ano, mas acabou sendo decisivo no título histórico da Libertadores. Na vaga de Léo Ortiz, que estava lesionado, o veterano anotou de cabeça o gol da conquista sobre o Palmeiras, que valeu o tetracampeonato, inédito para clubes do futebol brasileiro.

Neste ano, Danilo continua sendo opção no banco de reservas, mas é peça importante no elenco, além de uma liderança fora dos gramados para o Flamengo, que novamente está na luta por títulos importantes nesta temporada.

Danilo tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro. O jogador avaliava uma aposentadoria ao término da temporada, mas acabou sendo convencido a renovar o seu contrato. A oficialização do novo vínculo por parte do clube carioca deverá acontecer em breve. Ele irá assinar até o final de 2027.

Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes como Santos, Porto, Real Madrid e Juventus. O atleta também tem um longo histórico, servindo a seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026.