Paolo Guerrero em sua passagem pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Paolo Guerrero em sua passagem pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/09/2026 19:15

Após oito anos de disputa judicial, o Flamengo chegou a um acordo com o atacante Paolo Guerrero e deram fim a briga que se arrastava nos tribunais. O clube e o jogador informaram à Justiça do Rio de Janeiro que chegaram a um acordo para colocar fim aos processos em vigor. O valor do acordo entre as partes foi mantido em sigilo.

O Flamengo cobrava uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. Em seguida, o clube cobrou R$ 1,8 milhão referente aos gastos durante os 120 dias da suspensão de Guerrero por doping. Recentemente, o atacante peruano alegou "vingança" por parte do Rubro-Negro por causa do seu acerto com o Internacional, em agosto de 2018.

Após acertar com o Internacional, Guerrero foi suspenso por 14 meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) depois de testar positivo para um metabólito da cocaína, mas conseguiu um efeito suspensivo que permitiu seu retorno aos gramados. O centroavante disputou 72 jogos, marcou 32 gols e deu quatro assistências pelo time gaúcho.

No Flamengo, Guerrero disputou 112 jogos, fez 42 gols e deu 14 assistências entre 2015 e 2018. Depois da passagem pelo Internacional, o centroavante peruano defendeu o Avaí, Racing, da Argentina, LDU, do Equador, Universidad César Vallejo e Alianza Lima, do Peru. O centroavante defende o clube peruano desde 2024 e soma 67 jogos, 26 gols e quatro assistências.