Camp Nou, a casa do Barcelona - Josep Lago / AFP

Camp Nou, a casa do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 17/09/2026 09:00

O presidente do Barcelona , Joan Laporta, entrou na polêmica sobre o palco da final da Copa do Mundo de 2030. Marrocos com Casablanca, onde está sendo construído um estádio de 115 mil pessoas, e a Espanha, com o Santiago Bernabéu, são os principais concorrentes. O mandatário catalão sugeriu o Camp Nou.

"Casablanca e Madri é a mesma coisa, hein? Vou dizer que não deveria ser nem Casablanca nem Madri, deveria ser no Camp Nou", disse o dirigente em entrevista à rádio "Cadena SER".

O trunfo utilizado por Laporta é a capacidade do Camp Nou de 105 mil expectadores. O local é menor que o futuro estádio marroquino, mas já está pronto e tem sido testado nos jogos do Barcelona.

"Digo isso por uma razão: 105 mil espectadores. Eu acho que a Fifa vai levar isso em conta. Além disso, já houve uma final no Bernabéu, em 1982. Então, eu acho que, com todo o respeito ao Marrocos, penso que a final da Copa do Mundo deveria ser realizada na Espanha, porque é uma seleção que é campeã do mundo", afirmou.

Joan Laporta confirmou que realmente tentará que a decisão da competição seja disputada no estádio do Barcelona. Portugal, Espanha e Marrocos são as sedes principais da Copa do Mundo de 2030, que também terá jogos na América do Sul (Paraguai, Argentina e Uruguai) em homenagem aos 100 anos do primeiro mundial, que foi disputado no Uruguai.

"A final da Copa no Camp Nou seria um reconhecimento internacional que nós queremos ter. E vamos propor isso e argumentar com essas razões e outras que certamente vamos pensar", contou.

A Espanha deve contar com a maior quantidade de jogos. O dossiê de candidatura em conjunto com Portugal e Marrocos apresenta 17 cidades candidatas, sendo nove espanholas. A proposta é de uso de 20 estádios, sendo seis no Marrocos, três em Portugal e outros 11 na Espanha. Oito dessas arenas têm capacidade para mais de 60 mil pessoas, sendo três para mais de 80 mil torcedores.