Camp Nou, a casa do BarcelonaJosep Lago / AFP
Presidente do Barcelona deseja final da Copa de 2030 no Camp Nou
Competição terá três países como sedes principais, além de jogos que irão acontecer na Argentina, no Paraguai e no Uruguai
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