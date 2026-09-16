Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporada - Foto: Lluis Gene / AFP

Em boa fase, Raphinha soma 11 gols em sete jogos nesta temporadaFoto: Lluis Gene / AFP

Publicado 16/09/2026 18:57

Barcelona continua um rolo compressor no Campeonato Espanhol. Mais uma vez com brilho de Raphinha, autor de um hat-trick, o líder isolado somou sua sexta vitória seguida na competição, desta vez com uma impiedosa surra de 7 a 2 diante de um Racing totalmente bagunçado no Camp Nou. Em busca do tri, o time catalão pode somar sua melhor largada caso vença o Sevilla, fora de casa, no fim de semana.

Com ataque poderoso, o Barcelona soma agora 28 gols em seis rodadas, alta média de 4,66 por partida. Em sua temporada mais artilheira, o brasileiro Raphinha é o goleador máximo da competição com nove bolas nas redes, além de outras três assistências. O massacre podia ser maior, pois Lamine Yamal ainda desperdiçou uma penalidade.

A bola rolou e com 22 segundos o atrevido Yamal já apareceu para finalizar no ataque. Era um massacre ofensivo com João Cancelo, Dani Olmo e Raphinha também levando perigo em somente cinco minutos. Sem conseguir passar do meio-campo, o modificado Racing, com diversos titulares poupados, ficou em desvantagem no massacre logo aos sete minutos, com João Cancelo acertando um lindo chute, no ângulo.

Derrotado antes mesmo de o jogo começar pelas escolhas de seu treinador, o Racing dava muito espaço para o Barcelona trabalhar a bola e deixar Agirrezabala alucinado com tamanho bombardeio. A todo momento alguém aparecia na cara do goleiro. Sozinho, Adeyemi deu cavadinha na área e mandou raspando, assim como Raphinha, após desvio da marcação. O brasileiro teve nova oportunidade ao sair cara a cara e ser parado com pênalti após sofrer um pisão. O capitão assumiu a cobrança e ampliou.

Em rara desatenção da defesa catalã, Gueye apareceu na área para descontar na primeira oportunidade do Racing em partida na qual era totalmente dominado. Com a mira calibrada, João Cancelo repetiu a dose em novo golaço de fora da área para recolocar ordem em campo - o árbitro deu contra de Villalibre por leve desvio. Antes do descanso, ainda deu tempo para Raphinha chegar ao oitavo gol ao receber de Olmo e acertar belo giro, e de Yamal desperdiçar o pênalti sofrido por ele mesmo.

A forte chuva que desabou no intervalo não impediu uma volta 'acesa' do Barcelona. Sem deixar o ritmo cair, os comandados de Hansi Flick continuaram em cima e por pouco Adeyemi não marca um golaço após drible e caneta dentro da área. Já Lamine Yamal parou na trave. O Barcelona resolveu dar novo presente ao Racing, com alguns titulares em campo, e Zabiri descontou após roubar a bola do goleiro Szczesny.

Os catalães responderam de imediato com Raphinha chegando ao hat-trick em nova batida de pênalti perfeita. O brasileiro saiu de campo aplaudido de pé para entrada do compatriota Gabriel Jesus. Em busca de redenção após o pênalti desperdiçado, Lamine Yamal fez um golaço, anulado por impedimento. O garoto fazia de tudo em campo, serviu Gabriel Jesus para o sexto e definiu o atropelo catalão ao anotar o sétimo e sair dançando após assistência de Adeyemi.