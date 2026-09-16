Torcedores provocam Rúben Neves, do Al-Hilal, com gritos de 'Diogo Jota' - Reprodução/Instagram

Torcedores provocam Rúben Neves, do Al-Hilal, com gritos de 'Diogo Jota' Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2026 18:09

A Federação Saudita de Futebol (SAFF) puniu o Al-Taawoun com dois jogos sem público por conta das provocações dos torcedores com o nome de Diogo Jota ao jogador Rúben Neves. Além disso, o clube recebeu multa de R$ 136 mil.

Durante a vitória do Al-Hilal diante do Al-Taawoun, neste sábado (13), por 6 a 0, o meia Rúben Neves foi alvo de provocações por parte dos torcedores da equipe mandante. A torcida começou a provocar o português, gritando repetidamente "Jota! Jota!", fazendo uma alusão ao ex-jogador Diogo Jota, que faleceu em 2025.





Rúben Neves era amigo próximo de Diogo Jota e já demonstrou grande carinho pelo companheiro em diversas oportunidades, e até fez uma tatuagem em homenagem ao ex-atacante. Durante as provocações, o português respondeu aplaudindo ironicamente e apontando para o céu. Após o duelo, o meio-campista respondeu e criticou os torcedores adversários:



"Só espero que eles não fiquem rezando depois do que fizeram... Deus os viu", disse Rúben Neves.



O Al-Hilal apresentou uma denúncia formal à Federação Saudita. O Al-Taawoun também condenou o comportamento de parte de seus torcedores e afirmou que colaboraria com as autoridades responsáveis pelo caso. Leia mais: Comparado a Messi, joia de 15 anos entra no radar do Real Madrid Rúben Neves era amigo próximo de Diogo Jota e já demonstrou grande carinho pelo companheiro em diversas oportunidades, e até fez uma tatuagem em homenagem ao ex-atacante. Durante as provocações, o português respondeu aplaudindo ironicamente e apontando para o céu. Após o duelo, o meio-campista respondeu e criticou os torcedores adversários:"Só espero que eles não fiquem rezando depois do que fizeram... Deus os viu", disse Rúben Neves.O Al-Hilal apresentou uma denúncia formal à Federação Saudita. O Al-Taawoun também condenou o comportamento de parte de seus torcedores e afirmou que colaboraria com as autoridades responsáveis pelo caso.

Quem foi Diogo Jota?

Revelado pelo Paços de Ferreira, Diogo Jota era atacante do Liverpool e faleceu em julho do ano passado, aos 28 anos, em um acidente de carro juntamente com seu irmão André Silva, de 25 anos, que também era jogador de futebol e atuava pelo Penafiel, de Portugal.



Os dois estavam em uma Lamborghini no município de Zamora, quando o carro saiu da via e pegou fogo. A Guarda Civil da região acredita que um dos pneus tenha estourado.



Diogo Jota tinha acabado de conquistar sua segunda Liga das Nações pela seleção de Portugal, em junho de 2025. Pelo Liverpool, era amado pela torcida e tinha até música que os torcedores dedicaram em sua homenagem. Pelo clube inglês, o português atuou em 182 jogos, marcou 65 gols e distribuiu 21 assistências, além de conquistar um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza