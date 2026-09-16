Torcedores provocam Rúben Neves, do Al-Hilal, com gritos de 'Diogo Jota' Reprodução/Instagram
Rúben Neves era amigo próximo de Diogo Jota e já demonstrou grande carinho pelo companheiro em diversas oportunidades, e até fez uma tatuagem em homenagem ao ex-atacante. Durante as provocações, o português respondeu aplaudindo ironicamente e apontando para o céu. Após o duelo, o meio-campista respondeu e criticou os torcedores adversários:
"Só espero que eles não fiquem rezando depois do que fizeram... Deus os viu", disse Rúben Neves.
O Al-Hilal apresentou uma denúncia formal à Federação Saudita. O Al-Taawoun também condenou o comportamento de parte de seus torcedores e afirmou que colaboraria com as autoridades responsáveis pelo caso.
Quem foi Diogo Jota?
Os dois estavam em uma Lamborghini no município de Zamora, quando o carro saiu da via e pegou fogo. A Guarda Civil da região acredita que um dos pneus tenha estourado.
Diogo Jota tinha acabado de conquistar sua segunda Liga das Nações pela seleção de Portugal, em junho de 2025. Pelo Liverpool, era amado pela torcida e tinha até música que os torcedores dedicaram em sua homenagem. Pelo clube inglês, o português atuou em 182 jogos, marcou 65 gols e distribuiu 21 assistências, além de conquistar um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.
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