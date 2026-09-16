Vini Jr e Mbappé durante ação de apoio a CeutaReprdoução / X
Os três atletas vestiram parcialmente a camiseta antes da partida contra o Elche na terça-feira (15), pelo Campeonato Espanhol, de modo que o slogan "Todos somos caballas" ('Somos todos caballas', como são chamados os moradores de Ceuta) não apareceu totalmente já que estava dobrado na altura do peito.
A maioria retornou ao país africano, mas milhares permaneceram em Ceuta, onde a situação vem se deteriorando, dando lugar a tensões e a manifestações quase diárias da população local, que reivindica um retorno à normalidade.
O dirigente confirmou que a iniciativa desta camiseta, lançada pela associação de empresários da região de Valência, foi autorizada pela competição, ao mesmo tempo em que negou que fosse um tema "de reivindicação política".
A partida de terça-feira foi a terceira na qual esta iniciativa foi colocada em prática, depois do jogo entre Levante e Barcelona, no fim de semana, em que apenas o Levante entrou em campo com a camisa, e do confronto entre Villarreal e Betis, na segunda-feira (14), em que ambos os times a usaram.
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