Piris da Motta foi campeão da Libertadores pelo FlamengoDivulgação / Cerro Porteño
Notícia falsa sobre campeão da Libertadores pelo Fla repercute na Web
Jogador, que atua em clube paraguaio, fez parte do elenco rubro-negro na temporada histórica de 2019, sendo comandado por Jorge Jesus
Notícia falsa sobre campeão da Libertadores pelo Fla repercute na Web
Jogador, que atua em clube paraguaio, fez parte do elenco rubro-negro na temporada histórica de 2019, sendo comandado por Jorge Jesus
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