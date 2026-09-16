Piris da Motta foi campeão da Libertadores pelo FlamengoDivulgação / Cerro Porteño

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Pedro Logato
Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o volante Piris da Motta, de 32 anos, teve um notícia falsa de morte divulgada nas redes sociais nos últimos dias. Viralizou a informação mentirosa que o paraguaio havia sofrido um acidente de moto, que teria tirado a sua vida.
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A informação foi desmentida por jornalista paraguaios e também por brasileiros nas redes sociais. Conhecida por cobrir o Flamengo no "X", o antigo Twitter, Raisa Simplicio foi uma das que garantiu que o volante está vivo.
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"Piris da Motta está vivíssimo da silva, viu? Graças a Deus. Tudo bem com o ex-jogador do Flamengo. Só fake news de internet circulando por aí", disse a jornalista.
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Revelado pelo Rubio Ñu, do Paraguai, Robert Pires da Motta passou pelo principal clube do seu país, o Olimpia, antes de chegar ao San Lorenzo, da Argentina. Depois de duas temporadas pela equipe de Buenos Aires, o volante foi negociado pelo Flamengo.
Em 2018, o Flamengo pagou R$ 25,87 milhões pela contratação de Pires da Motta. O paraguaio nunca foi unanimidade no clube durante a sua passagem. Ele teve mais oportunidades no seu primeiro ano de clube e depois acabou perdendo espaço.
Apesar do pouco brilho, Piris da Motta acabou fazendo parte de um dos elencos mais vitoriosos da história do Flamengo. Ele estava no grupo rubro-negro da temporada de 2019, quando sob o comando de Jorge Jesus, a equipe conquistou o Brasileiro e a Libertadores, com um futebol arrasador.
Piris da Motta foi emprestado ao  Gençlerbirlii, da Turquia, mas permaneceu como jogador do Flamengo até 2021. No ano seguinte, o Flamengo acertou a venda do volante para o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação da época).
Desde janeiro de 2022, Piris da Motta defende o Cerro Porteño, sendo jogador importante do elenco do clube paraguaio. No total, o volante, de 32 anos, entrou em campo pelo clube de Assunção em 176 partidas, anotou sete gols e deu nove assistências. 