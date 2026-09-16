João Pedro é destaque do ChelseaDivulgação / Chelsea

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Pedro Logato
O começo de trabalho no Chelsea tem feito o treinador Xabi Alonso se mostrar encantado com João Pedro. O espanhol afirmou que o brasileiro é um dos melhores atacante do Campeonato Brasileiro e citou Haaland, do Manchester City como comparação.
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"Eu diria que sim. Se você contar quantos atacantes de alto nível temos na Premier League, tenho certeza de que João está entre eles. Haaland, sem dúvida, também. Eu o colocaria dessa maneira", disse.
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A lembrança sobre Haaland, carrasco do Brasil na última Copa do Mundo, faz com que se pense sobre a possibilidade de um desfecho diferente, caso João Pedro tivesse sido convocado. Carlo Ancelotti deixou o jogador do Chelsea de fora da lista para a competição.
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Xabi Alonso também comparou João Pedro com um jogador que atuou ao seu lado nos tempos de atleta. O espanhol afirmou que o brasileiro tem semelhanças com Karim Benzema, que defendeu o Real Madrid junto do ex-volante.
"Ele me lembra Benzema em muitos aspectos. É bom dentro e fora da área, é bom quando se desloca para o lado esquerdo, é bom de cabeça... É muito completo, inteligente. Ainda é jovem, ainda tem coisas para desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais", afirmou.
João Pedro, de 24 anos, está no Chelsea desde o meio do ano passado. O seu começo de temporada tem sido arrasador com três gols e três assistências em cinco jogos. Na última janela de transferências, o brasileiro recebeu uma consulta do Barcelona, mas acabou renovando seu contrato e permanecendo no Blues.
A chegada de Xabi Alonso tem sido colocada por João Pedro como fundamental para uma mudança no clima do Chelsea na atual temporada. O espanhol, que teve passagens por Bayer Leverkusen e pelo Real Madrid, obteve até o momento duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos pelo Campeonato Inglês. 
Preterido por Ancelotti na Copa do Mundo, João Pedro chegou a ser convocado para os amistosos contra a Austrália e Índia, os primeiros depois da competição. Porém, uma lesão acabou fazendo o atacante ser cortado.