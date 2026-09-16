João Pedro é destaque do Chelsea - Divulgação / Chelsea

João Pedro é destaque do ChelseaDivulgação / Chelsea

Publicado 16/09/2026 14:22

O começo de trabalho no Chelsea tem feito o treinador Xabi Alonso se mostrar encantado com João Pedro . O espanhol afirmou que o brasileiro é um dos melhores atacante do Campeonato Brasileiro e citou Haaland, do Manchester City como comparação.

"Eu diria que sim. Se você contar quantos atacantes de alto nível temos na Premier League, tenho certeza de que João está entre eles. Haaland, sem dúvida, também. Eu o colocaria dessa maneira", disse.

A lembrança sobre Haaland, carrasco do Brasil na última Copa do Mundo, faz com que se pense sobre a possibilidade de um desfecho diferente, caso João Pedro tivesse sido convocado. Carlo Ancelotti deixou o jogador do Chelsea de fora da lista para a competição.

Xabi Alonso também comparou João Pedro com um jogador que atuou ao seu lado nos tempos de atleta. O espanhol afirmou que o brasileiro tem semelhanças com Karim Benzema, que defendeu o Real Madrid junto do ex-volante.

"Ele me lembra Benzema em muitos aspectos. É bom dentro e fora da área, é bom quando se desloca para o lado esquerdo, é bom de cabeça... É muito completo, inteligente. Ainda é jovem, ainda tem coisas para desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais", afirmou.

João Pedro, de 24 anos, está no Chelsea desde o meio do ano passado. O seu começo de temporada tem sido arrasador com três gols e três assistências em cinco jogos. Na última janela de transferências, o brasileiro recebeu uma consulta do Barcelona, mas acabou renovando seu contrato e permanecendo no Blues.

A chegada de Xabi Alonso tem sido colocada por João Pedro como fundamental para uma mudança no clima do Chelsea na atual temporada. O espanhol, que teve passagens por Bayer Leverkusen e pelo Real Madrid, obteve até o momento duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos pelo Campeonato Inglês.

Preterido por Ancelotti na Copa do Mundo, João Pedro chegou a ser convocado para os amistosos contra a Austrália e Índia, os primeiros depois da competição. Porém, uma lesão acabou fazendo o atacante ser cortado.