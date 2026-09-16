João Pedro é destaque do ChelseaDivulgação / Chelsea
João Pedro é exaltado por técnico do Chelsea que cita Haaland
Atacante, de 24 anos, tem sido o grande destaque do clube inglês neste começo de temporada; espanhol o comparou a Benzema
Bellão festeja triunfo 'de 7 pontos' e avalia vinda de Tite ao Botafogo
Agora parte da comissão técnica permanente, técnico vibrou com a vitória desta quarta-feira (16), sobre o Grêmio, por 3 a 2
Danilo celebra doblete e fim do jejum de gols após vitória do Botafogo
Volante balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 2 sobre o Imortal, nesta quarta-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão
Brasil terá finalista na Libertadores pelo oitavo ano consecutivo
Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar na semifinal e pelo menos um clube brasileiro está garantido na decisão em Montevidéu
Botafogo bate Grêmio no sufoco e quebra seca de vitórias no Brasileiro
Com presença de Tite no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 3 a 2, com gols de Danilo e Montoro, em jogo atrasado da 21ª rodada
Palmeiras vence LDU nos pênaltis e enfrenta Fluminense na Libertadores
Alviverde sofre virada nos acréscimos e vê disputa ir para as penalidades, mas o goleiro Carlos Miguel defendeu duas cobranças e decidiu
Torcedores do Vasco celebram vinda em definitivo de Robert Renan
Zagueiro, de apenas 22 anos é muito respeitado por seus companheiros e recebe carinho dos torcedores cruz-maltinos constantemente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.