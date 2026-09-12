João Pedro comemora gol contra o Hull City - Divulgação / Chelsea

João Pedro comemora gol contra o Hull CityDivulgação / Chelsea

Publicado 12/09/2026 15:15

O Chelsea saiu na frente, sofreu virada do Hull City no primeiro tempo, mas reagiu depois do intervalo e conseguiu empate por 2 a 2 neste sábado (12), em Stamford Bridge, pela quarta rodada da Premier League. A equipe de Xabi Alonso teve mais iniciativa, porém não conseguiu transformar o volume em vantagem no placar e foi salva por João Pedro, "o homem da moda", segundo jornal espanhol

Ex-Fluminense, atacante brasileiro vive grande fase nos Blues. No campeonato inglês, foram três gols nas quatro primeiras rodadas, aproveitamento que o faz artilheiro empatado com Isak, do Liverpool, Haaland, do City, e outros goleadores.

O time da casa abriu o placar aos seis minutos. Em contra-ataque rápido, João Pedro encontrou Morgan Rogers pela direita da área. O atacante finalizou de pé esquerdo, e a bola passou entre o goleiro Tzolakis e a trave antes de entrar. O Chelsea continuou melhor e quase ampliou aos 21, quando Pedro Neto chutou cruzado e parou em grande defesa do goleiro.

O Hull foi eficiente quando chegou ao ataque. Aos 28 minutos, Belloumi aproveitou erro de Hato após cruzamento de Ryan Giles e empatou. Cinco minutos depois, veio a virada: Semi Ajayi cabeceou no travessão após escanteio, e Belloumi apareceu novamente para finalizar no rebote. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar.

O Chelsea voltou pressionando no segundo tempo e quase empatou aos sete minutos, quando Reece James cobrou falta no ângulo e Tzolakis fez grande defesa. Aos 20, porém, não teve jeito. Palmer fez jogada individual pela esquerda e tocou para o meio. João Pedro apareceu para finalizar forte e deixar tudo igual.

Depois do empate, o Hull passou a trocar mais passes no ataque em busca de espaços, enquanto o Chelsea continuou tentando a virada. Aos 38 minutos, Rogers recebeu pela esquerda da área e finalizou, mas Tzolakis fez outra boa defesa para evitar o terceiro gol dos donos da casa.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos sete pontos na Premier League e permaneceu na quarta colocação. O Hull City, que começou o campeonato com duas vitórias e um empate, agora soma oito pontos após quatro rodadas.

*Informações de Estadão Conteúdo