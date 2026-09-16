Um dia depois de anunciar a saída de Léo Condé, o Remo agiu rápido e oficializou a contratação de Thiago Carpini, de 42 anos, para comandar a equipe na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. A chegada do novo comandante foi divulgada pelas redes sociais.
O treinador estava sem clube desde que deixou o Fortaleza em julho deste ano. Ele será o terceiro técnico do Remo no Brasileiro. Antes de Condé, o clube de Belém também teve Juan Carlos Osório na função.
Thiago Carpini, de 42 anos, iniciou sua carreira de treinador em 2019 dirigindo o Guarani. Ele passou por clubes como Oeste, Santo André, Ferroviária, Água Santa, todos de São Paulo, além de Juventude, Vitória e Fortaleza.
O grande momento da vida do comandante se deu em 2024, quando foi anunciado para substituir Dorival Júnior, que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira. O treinador foi campeão da Supercopa Rei pelo Tricolor Paulista.
Atualmente, o Remo está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 23 pontos e está a cinco pontos do Grêmio, primeiro clube fora da zona do rebaixamento para a Série B.
De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Remo é o segundo clube que tem maior risco de queda. O clube do Pará tem 89% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Apenas a Chapecoense com 99% tem um risco maior. Logo depois, aparece o Internacional com 57%. O Grêmio e o Mirassol têm 40%, e o Vasco, que está na zona de rebaixamento, tem uma possibilidade menor: 39%.
De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Remo é o segundo clube que tem maior risco de queda. O clube do Pará tem 89% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Apenas a Chapecoense com 99% tem um risco maior. Logo depois, aparece o Internacional com 57%. O Grêmio e o Mirassol têm 40%, e o Vasco, que está na zona de rebaixamento, tem uma possibilidade menor: 39%.
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