Remo oficializou a chegada de Thiago Carpini - Divulgação / Remo

Remo oficializou a chegada de Thiago CarpiniDivulgação / Remo

Publicado 16/09/2026 12:40 | Atualizado 16/09/2026 13:57

Um dia depois de anunciar a saída de Léo Condé , o Remo agiu rápido e oficializou a contratação de Thiago Carpini, de 42 anos, para comandar a equipe na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. A chegada do novo comandante foi divulgada pelas redes sociais.

"Thiago Carpini é o novo técnico do Remo. Campeão da Supercopa do Brasil 2024 pelo São Paulo e do Cearense 2026 pelo Fortaleza, chega ao Leão para a sequência da temporada", publicou o Remo.

O treinador estava sem clube desde que deixou o Fortaleza em julho deste ano. Ele será o terceiro técnico do Remo no Brasileiro. Antes de Condé, o clube de Belém também teve Juan Carlos Osório na função.

Thiago Carpini, de 42 anos, iniciou sua carreira de treinador em 2019 dirigindo o Guarani. Ele passou por clubes como Oeste, Santo André, Ferroviária, Água Santa, todos de São Paulo, além de Juventude, Vitória e Fortaleza.

O grande momento da vida do comandante se deu em 2024, quando foi anunciado para substituir Dorival Júnior, que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira. O treinador foi campeão da Supercopa Rei pelo Tricolor Paulista.

Atualmente, o Remo está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 23 pontos e está a cinco pontos do Grêmio, primeiro clube fora da zona do rebaixamento para a Série B.



De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Remo é o segundo clube que tem maior risco de queda. O clube do Pará tem 89% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Apenas a Chapecoense com 99% tem um risco maior. Logo depois, aparece o Internacional com 57%. O Grêmio e o Mirassol têm 40%, e o Vasco, que está na zona de rebaixamento, tem uma possibilidade menor: 39%.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Remo é o segundo clube que tem maior risco de queda. O clube do Pará tem 89% de possibilidades de disputar a Série B no ano que vem. Apenas a Chapecoense com 99% tem um risco maior. Logo depois, aparece o Internacional com 57%. O Grêmio e o Mirassol têm 40%, e o Vasco, que está na zona de rebaixamento, tem uma possibilidade menor: 39%.