A temporada de 2027 da Fórmula 1 vai chegar com novidades para os amantes da velocidade. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou novidades em relação ao ano que vem. As corridas sprints vão ter o número ampliado de seis para dez, e a tradicional prova de Mônaco vai marcar a sua estreia neste formato. Em São Paulo, a prova será realizada no dia 7 de novembro e a capital paulista volta a receber a prova curta.
No ano que vem, Austrália, Japão, Mônaco e Abu Dabi vão receber as corridas rápidas pela primeira vez na categoria. Completam a lista de dez edições de sprint as seguinte sedes: Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Itália, e Catar.
"Devido ao sucesso contínuo e à forte demanda pelo formato, o número de eventos sprint aumentou de seis para dez em 2027, proporcionando ainda mais ação competitiva ao longo da temporada para fãs, promotores, emissoras e parceiros", afirmou a F-1 em comunicado.
A organização se apoiou ainda em uma pesquisa para atestar a mudança sobre o aumento das provas rápidas no novo calendário.
"Desde que a corrida sprint foi introduzida em 2021, os dados mostram que a audiência total dos fins de semana é 12% maior do que nos fins de semana sem sprint; a classificação sprint é até três vezes mais popular entre os fãs do que os Treinos Livres; 82% dos participantes dos fins de semana de sprint afirmam que isso agrega valor ao seu ingresso; e 75% dos fãs de F1 acreditam que os eventos sprint agregam maior valor ao calendário da temporada", informa parte do texto de nota oficial enviada pela F-1 à imprensa.
A entidade divulgou ainda um calendário com 24 provas que vão ser sediadas em 22 países. O Mundial terá seu início no dia 14 de março e será finalizado em 12 de dezembro. Nesta repaginada, o campeonato vai contar com a volta dos GPs de Portugal e da Turquia.