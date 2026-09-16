Troféu da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/09/2026 10:30





Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores. O mais perto do feito aconteceu quando três equipes do mesmo país chegaram à fase: a Argentina, em 1966, e o Brasil, em 2021, 2022, 2023 e 2024.



A possibilidade de estabelecer essa nova marca depende da classificação de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Palmeiras enfrenta a LDU, enquanto o Corinthians pega o Estudiantes, ambos nesta quarta-feira. Na quinta, é a vez de o Flamengo entrar em campo contra o Independiente del Valle. O Brasil deu o primeiro passo para alcançar um feito inédito na história da Libertadores. O Fluminense foi o primeiro time a se classificar para as semifinais do torneio ao avançar sobre o Platense, mesmo após perder por 2 a 1 nesta terça-feira (15) . No agregado, o clube carioca venceu por 3 a 2. Agora, Palmeiras, Corinthians e Flamengo precisam avançar para que o país tenha quatro representantes na próxima fase da competição.Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores. O mais perto do feito aconteceu quando três equipes do mesmo país chegaram à fase: a Argentina, em 1966, e o Brasil, em 2021, 2022, 2023 e 2024.A possibilidade de estabelecer essa nova marca depende da classificação de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Palmeiras enfrenta a LDU, enquanto o Corinthians pega o Estudiantes, ambos nesta quarta-feira. Na quinta, é a vez de o Flamengo entrar em campo contra o Independiente del Valle.

Fluminense avança após susto na Argentina

O Fluminense foi o primeiro brasileiro a garantir presença nas semifinais. Depois de vencer o Platense por 2 a 0 no Maracanã, o time carioca perdeu por 2 a 1 na partida de volta, nesta terça-feira, em Buenos Aires, mas assegurou a classificação por 3 a 2 no placar agregado.



O clube carioca chegou a ficar em situação complicada no confronto. O Platense abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e igualou o placar agregado, mas o Fluminense reagiu na etapa final e diminuiu com Canobbio, após jogada construída por Hulk. O resultado foi suficiente para garantir a equipe entre os quatro melhores da Libertadores. Com a classificação, o Fluminense agora aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU para conhecer seu adversário na semifinal.

Palmeiras vai a Quito com vantagem

O Palmeiras largou na frente no confronto com a LDU. No jogo de ida, no Nubank Parque, o time de Abel Ferreira venceu por 1 a 0 e agora precisa administrar a vantagem no duelo de volta, marcado para Quito, no Equador.



O resultado permite ao Palmeiras avançar com um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe brasileira. O vencedor do confronto terá o Fluminense pela frente nas semifinais.

Corinthians pega Estudiantes na Neo Química

O Corinthians chega ao jogo decisivo depois de empatar por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina. O time paulista saiu atrás no primeiro tempo, mas buscou o resultado com Kaio César no início da etapa final e deixou a disputa aberta para a Neo Química Arena.



Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz precisa de uma vitória simples para avançar às semifinais. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto o vencedor no tempo regulamentar garante a classificação. Se avançar, o Corinthians enfrenta Flamengo ou Independiente Del Valle.

Flamengo enfrenta Del Valle em casa