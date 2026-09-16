Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo
Nunca antes na história uma nação teve quatro representantes nas semifinais da Libertadores. O mais perto do feito aconteceu quando três equipes do mesmo país chegaram à fase: a Argentina, em 1966, e o Brasil, em 2021, 2022, 2023 e 2024.
A possibilidade de estabelecer essa nova marca depende da classificação de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Palmeiras enfrenta a LDU, enquanto o Corinthians pega o Estudiantes, ambos nesta quarta-feira. Na quinta, é a vez de o Flamengo entrar em campo contra o Independiente del Valle.
Fluminense avança após susto na Argentina
O clube carioca chegou a ficar em situação complicada no confronto. O Platense abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e igualou o placar agregado, mas o Fluminense reagiu na etapa final e diminuiu com Canobbio, após jogada construída por Hulk. O resultado foi suficiente para garantir a equipe entre os quatro melhores da Libertadores. Com a classificação, o Fluminense agora aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU para conhecer seu adversário na semifinal.
Palmeiras vai a Quito com vantagem
O resultado permite ao Palmeiras avançar com um empate. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe brasileira. O vencedor do confronto terá o Fluminense pela frente nas semifinais.
Corinthians pega Estudiantes na Neo Química
Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz precisa de uma vitória simples para avançar às semifinais. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto o vencedor no tempo regulamentar garante a classificação. Se avançar, o Corinthians enfrenta Flamengo ou Independiente Del Valle.
Flamengo enfrenta Del Valle em casa
Com o resultado, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença que ainda assim estará classificado. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Independiente del Valle precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Caso se classifique, o time do Rio pegará Corinthians ou Estudiantes na fase seguinte.
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