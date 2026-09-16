Jorginho em treino pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Ex-Flu rasga elogios a astro do Flamengo: ‘Presente para o Brasil’
Rafael Sobis afirmou que titular da equipe de Leonardo Jardim é 'disparado' o melhor jogador atuando no futebol brasileiro
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Comparado a Messi, joia de 15 anos entra no radar do Real Madrid
Atacante quer deixar o Manchester United, que tenta convencê-lo a permanecer; ele também desperta interesse de Barcelona, PSG e Bayern
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Presidente da liga espanhola critica Vini Jr e Mbappé após polêmica
Javier Tebas classificou como 'má' a atitude dos jogadores do Real Madrid durante ação de apoio a Ceuta; Konaté também foi alvo
Entenda a queda de Nuno Moreira, de peça-chave a 'esquecido' no Vasco
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