Jorginho em treino pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho em treino pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/09/2026 17:50

"Quero fazer um agradecimento à pessoa do Flamengo que teve a ideia de trazer o Jorginho para o Brasil", disse Sobis em participação na "GE TV".

O ex-atacante afirmou que a presença de Jorginho em gramados brasileiros ainda em condições de atuar em alto nível é um presença que o torcedor acaba recebendo por parte do Flamengo.

"Esse cara jogando é uma das coisas mais absurdas de bonito de ver. É um presente para o Brasil ter o Jorginho aqui, independentemente do time", opinou o campeão brasileiro de 2012 pelo Fluminense.

Na opinião de Rafael Sobis, Jorginho é o principal destaque do futebol brasileiro. Apesar de não ser citado como protagonista pela maioria dos críticos, o ex-atacante tem outra opinião.

"Eu acho ele, disparado, o melhor jogador brasileiro, em todos os sentidos. Ele é um absurdo jogando. Isso é um agradecimento de quem gosta de futebol: obrigado por trazer o Jorginho", concluiu Sobis.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho desenvolveu na base defendendo o Brusque, do seu estado. Porém, ele foi negociado com o Hellas Verona e se profissionalizou pelo clube italiano. Na Europa, ele atuou por Napoli, Chelsea e pelo Arsenal, sendo campeão da Liga dos Campeões pelos Blues em 2021. No mesmo ano, Jorginho conquistou a Eurocopa, defendendo a seleção italiana.

Desde 2025, Jorginho foi contratado para defender o Flamengo. Ele deixou o Arsenal no fim de seu contrato e chegou ao Rubro-Negro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Pelo Rubro-Negro, o volante já conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ele tem contrato até julho de 2028.

Rafael Sobis foi jogador profissional defendendo clubes importantes do futebol brasileiro como Internacional, Fluminense e Cruzeiro. Ele foi ídolo pelo Colorado, sendo bicampeão da Libertadores, e também um jogador bastante importante no Tricolor sendo campeão do Brasileiro. Sobis encerrou sua carreira profissional em 2021.