Mbappé em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Astro do Real Madrid, Mbappé rasgou elogios a Yamal, um dos destaques do Barcelona. A dupla está na briga para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo na Bola de Ouro de 2026. O vencedor será revelado no dia 26 de outubro, em cerimônia que acontecerá em Londres, na Inglaterra.
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“Penso que é um jogador de grande talento e tenho a sensação de que vai ter uma grande carreira. Eu lhe desejo o melhor”, declarou o francês, em entrevista ao ‘As’, da Espanha.

Além disso, o atacante voltou a frisar que pensa ser um bom momento para ganhar o troféu: “Meu melhor advogado são os meus pés. Por mais que eu fale. O mais importante para mim é que a Bola de Ouro volte ao Real Madrid. Deve voltar ao Bernabéu, aos madridistas, que volte para todas essas pessoas para lhes dar esperança. Essa gente merece mais do que todo mundo”.
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A avaliação de Yamal

Recentemente, o espanhol disse merecer o prêmio: “Acredito sinceramente que somos os dois melhores do mundo. Este ano eu mereço por tudo o que conquistei. Todos que assistem sabem disso”.
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Os números de Mbappé e Yamal

Na temporada passada, Mbappé somou 42 gols e seis assistências em 44 jogos pelo Real Madrid. Já Yamal fez 24 gols e deu 17 assistências em 45 partidas pelo Barcelona.
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Quem está na briga pela Bola de Ouro?

- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)