Gabigol em campo pelo Santos - Reinaldo Campos/ Santos F.C

Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C

Publicado 17/09/2026 12:19

Apesar da eliminação do Santos das quartas de final da Sul-Americana nas disputas por pênaltis e de ter desperdiçado sua cobrança, o atacante Gabigol, de 30 anos, destacou sua temporada pelo Peixe. O artilheiro destacou o fato de ter chegado ao gol de número 20 em 2026.

"20 gols no ano, né? Melhor que muitos atacantes por aí, né? É, né? Sim, né? É porque eu tive sequência, talvez, né?! Agora, com sequência, tenho 20 e vou fazer mais!", disse o atacante.

Na atual temporada, Gabigol entrou em campo em 41 jogos, anotou 20 gols e deu nove assistências. Ele é o artilheiro do Santos em 2026 e tem seis a menos que Mikael, do CRB, que é o grande goleador do Brasil neste ano.

Gabigol voltou a chegar aos 20 gols na temporada depois de dois anos em que não conseguiu, defendendo Flamengo e Cruzeiro. A última vez que o atacante alcançou o número foi em 2023 quando atuava pelo Rubro-Negro.

O camisa 9 chegou recentemente a marca de 100 gols pelo Santos e se tornou o quinto atleta a conseguir essa marca por dois clubes brasileiros diferentes. Pelo Flamengo, Gabigol anotou 161 gols em 306 jogos. Além do atleta do Santos, Romário (por Flamengo e Vasco), Serginho Chulapa (por Santos e São Paulo), Luizinho Mesquita (por São Paulo e Palmeiras) e Leônidas da Silva (por Flamengo e São Paulo) também conseguiram o mesmo feito.

No futebol do Rio de Janeiro apenas Pedro tem mais gols que Gabigol na temporada de 2026. O atacante do Flamengo entrou em campo em 46 jogos, anotou 24 gols e deu oito assistências. O camisa 9 foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia no fim do mês.

Kaio Jorge, que foi titular do Cruzeiro na temporada passada, desbancou Gabigol e continua sendo neste ano, entrou em campo em 40 jogos, anotou 17 gols e deu duas assistências pela Raposa em 2026. Gabigol tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2028. Ele foi emprestado ao Santos até dezembro. A sua situação para a próxima temporada está indefinida.