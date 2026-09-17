Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C
Gabigol exalta ano pelo Santos e alfineta: 'Com sequência é 20 gols'
Atacante, de 30 anos, é o artilheiro do Peixe na temporada e voltou a alcançar marca que não conseguia desde 2023 pelo Flamengo
Gabigol exalta ano pelo Santos e alfineta: 'Com sequência é 20 gols'
Atacante, de 30 anos, é o artilheiro do Peixe na temporada e voltou a alcançar marca que não conseguia desde 2023 pelo Flamengo
Botafogo se anima com reação de Danilo depois de fase complicada
Jogador, de 25 anos, que permaneceu no elenco é visto como fundamental para o Alvinegro na sequência da temporada de 2026
'General' Tite é apresentado pelo Botafogo: 'Privilegiado'
Técnico chega ao Glorioso com a expectativa de fazer um projeto a longo prazo, conta com ajuda de Bellão e projeta metas
Jogadores, torcedores e Atlético-MG provocam Neymar: 'Joelho melhor'
Camisa 10 do Santos virou o principal alvo do Galo por causa de brincadeira que fez em resposta a atleticano na Vila Belmiro
Torcedores picham muros do Corinthians e pedem saída de Memphis
'Salário de milhões, futebol de centavos', diz mensagem para holandês, que perdeu penalidade, que selou eliminação na Libertadores
Ex-campeão dos médios, Chimaev ameaça 'pausa' na carreira por falta de lutas no UFC; entenda
Khamzat Chimaev revela incômodo com ausência de novos compromissos e admite que pode aproveitar período para realizar cirurgias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.